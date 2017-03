Essai Gédimat : Penaud en détonateur, Strettle en finisseur

Battus par Montpellier, les Auvergnats restent la référence du beau jeu. Leur seul essai a été désigné comme le plus beau de la dernière journée de Top 14. Servi par Kayser sur ses 40 mètres, le jeune centre Damian Penaud transperce le rideau défensif héraultais accélère, dépose deux autres défenseurs et ne se fait reprendre que dans les 22 mètres adverses. Après un relais en puissance de Cancoriet, les Clermontois retrouvent la largeur. Rougerie feinte une première fois la passe et sert finalement Abendanon, qui place Strettle dans l'intervalle. L'ailier anglais met les gaz et finit derrière la ligne d'en-but. Superbe.