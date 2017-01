Essai Gédimat : Jean-Baptiste Dubié (UBB) s'arrache et marque

Malgré leur défaite, les Bordelais ont fait un bon match à Montpellier. Ils ont récolté un point de bonus mérité en marquant notamment le premier essai du match dès la 3e minute. Après une longue action qui se développe vers la gauche autour de Chalmers et de Spense dans le grand champ, puis Jones et Kitshoff pour deux fixations au près. L'action rebondit vers la droite, Hickey redouble avec Connor, sert Buttin, puis Dubié en bout de ligne. Il échappe avec une étonnante facilité à une première étreinte de Nadolo pour s'échapper sur deux mètres et marquer.