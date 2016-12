XV DE FRANCE - La Coupe du monde 2023 en France : rêve ou réalité ?

"Si c'était un rêve, on n'y mettrait pas autant de détermination, d'enthousiasme et de temps, a souligné Bernard Laporte. On sait que l'Irlande a un temps d'avance mais la ligne d'arrivée, c'est le 1er juin. Ce qu'ils ont fait en deux ans, il faudra qu'on le fasse en cinq mois et demi. C'est notre préoccupation majeure parce qu'on se doit d'avoir un dossier compétitif pour 2023. En plus, on voit dans les sondages que 80% des Français sont favorables à cette organisation. A nous d'être performant. Je crois que le principal atout de la France, c'est sa capacité à organiser. On l'a vu en 2007 ou en 2016 avec l'Euro de foot. La France est réputée pour être doué dans l'organisation de compétitions internationales. Et j'ai eu une réunion ce mardi matin avec le Ministre des Sports (Patrick Kanner) et le secrétaire d'Etat chargé aux sports (Thierry Braillard). Je peux vous garantir que la réunion a été plus que positive."