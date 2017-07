Mondial 2019 - Une nouvelle fois, la France retrouvera les Tonga en poule

Pour la troisième fois de leur histoire, le XV de France et les Tonga seront adversaires en poule de Coupe du monde. Les îles Tonga ont obtenu samedi leur ticket pour le Mondial-2019 de rugby au Japon en bénéficiant de la défaite des Samoa contre les Fidji (38-16) à Apia en Coupe des nations du Pacifique. Les Samoans avaient pourtant toutes les cartes entre leurs mains : face à des Fidjiens déjà qualifiés pour le Mondial, ils n'avaient besoin que d'un nul et même le seul petit point de bonus défensif aurait pu suffire à supplanter les Tonga.

La joie des Tonguiens, qualifiés pour la Coupe du monde 2019Getty Images

Les Fidjiens n'ont rien lâché

Mais les Fidji, menées à la mi-temps 16-14, ont joué pour gagner jusqu'au bout et se sont imposées avec 5 essais -dont trois du demi de mêlée Henry Seniloli- sur une marge privant les Samoa du bonus et de la qualification. Ce sont donc les Tonga qui décrochent le second billet réservé à la zone Pacifique pour le Mondial japonais et elles rejoignent le groupe C avec l'Angleterre, la France, l'Argentine et les Etats-Unis.

Les Fidji, qualifiées depuis le 8 juillet et leur victoire sur les Samoa (14-10), seront elles dans le groupe D avec l'Australie, le pays de Galles et la Géorgie ainsi que le Canada ou l'Uruguay qui se disputent l'une des places réservées à la zone Amériques. Les Samoa peuvent encore se qualifier pour le Mondial via des repêchages.