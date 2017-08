La candidature sud-africaine à l'organisation du Mondial 2023 boostée par une aide financière

"On ne pouvait pas s'aventurer seuls et on est ravis de collaborer avec le gouvernement", a assuré Jurie Roux, le directeur général de la Fédération. Cette somme était exigée par l'instance dirigeante World Rugby et la SAR avait sollicité le gouvernement pour marquer des points face à ses deux rivaux, la France et l'Irlande, alors que le pays-hôte sera désigné le 15 novembre.

"Nous pensons que notre candidature est techniquement la meilleure des trois", a affirmé le président de la Fédé Mark Alexander, mettant en avant les infrastructures touristiques ou encore le climat du pays. "Si notre candidature l'emporte, ce sera gagnant-gagnant pour le développement du sport, pour l'économie et pour le pays tout entier", a avancé Roux.

Des relations souvent tendues

Ce rapprochement marque un réchauffement des relations entre l'institution et le pouvoir politique, en "guerre froide" depuis des années, notamment en raison des quotas de joueurs noirs en sélection. L'objectif fixé pour 2016 n'ayant pas été atteint, le gouvernement avait interdit l'an passé à la Fédération de se porter candidate pour organiser des événements internationaux.

Tendai Mtawarira (Afrique du Sud) pris par Yoann Maestri (France)Icon Sport

L'interdiction avait été levée cette année, le nombre de joueurs noirs sélectionnés ayant augmenté significativement. La Fédération s'est engagée à ce que l'équipe nationale soit composée à moitié de joueurs noirs à la Coupe du monde 2019. L'Afrique du Sud a organisé la Coupe du monde de rugby en 1995, quatre ans après la fin de l'apartheid.

Les Sud-Africains avaient remporté la compétition sous les yeux de Nelson Mandela, portant le maillot des Springboks, longtemps symbole de l'Afrique du Sud blanche. Par ailleurs, la Fédération, mal en point financièrement, a signé en juin dernier un contrat de trois ans avec un important opérateur téléphonique, dont le logo figure sur la tunique des Springboks.