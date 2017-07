COUPE DU MONDE - États-Unis : Qualifiés pour le Mondial, les USA rejoignent la poule de la France

Une semaine après un nul (28-28) lors du match aller au Canada, les "Eagles" n'ont laissé cette fois aucune chance à leurs grands rivaux, qu'ils ont distancés irrémédiablement en seconde période. La sélection américaine a marqué un total de 8 essais, le premier après seulement 8 minutes de jeu par Cam Dolan, qui doublait la mise dès la 15e minute (12-0).

Revenus à 3 points en début de seconde période (19-16) grâce à un essai transformé d'Amir Cejvanovic, les "Canucks", privés de leur prolifique ailier Daniel Tailliferre Hauman (DTH) van der Merwe, se sont ensuite effondrés face à l'impact physique des avants américains. Le talonneur Joe Taufete a redonné de l'air aux "Eagles", qui ont repris 10 points d'avance (26-16). Ils se sont ensuite envolés à la faveur de l'exclusion temporaire de Tyler Ardron, en inscrivant 4 essais, dont 2 de plus par Taufete.

Le Canada devra passer l'obstacle uruguayen

"On a tiré les leçons de ce qui n'avait pas bien marché la semaine dernière, on a disputé ce match avec beaucoup de confiance" , a analysé le capitaine américain Todd Clever, qui a disputé à 34 ans son dernier match d'une carrière internationale débutée en 2003. Grâce à cette victoire, les États-Unis ont devancé pour la première fois le Canada dans des qualifications pour une Coupe du monde et participeront à leur 8e phase finale.

Ils affichent un bilan médiocre en Coupe du monde de 3 victoires pour 22 défaites et n'ont jamais dépassé la phase de poules. Versés dans une poule C très relevée avec l'Angleterre, la France, l'Argentine et une équipe issue de la zone Océanie encore à déterminer, les "Eagles" devraient avoir beaucoup de mal à mettre fin à cette série. Le Canada peut, lui, encore décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2019, à condition de battre à l'issue d'un match aller-retour l'Uruguay, meilleure équipe sud-américaine, hors Argentine déjà qualifiée.