Coupe du monde 2019 - Les Etats-Unis décrochent un résultat nul au Canada (28-28)

Les Eagles doivent maintenant s'imposer à domicile, à San Diego (Californie), samedi prochain face à ces mêmes Canucks pour composter leur billet pour le Japon et se retrouver dans la poule C de la prochaine Coupe du monde avec notamment la France, l'Argentine et l'Angleterre.

Ils ont un léger ascendant sur leurs grands rivaux, mais ils ont aussi laissé passer l'occasion de repartir avec une victoire, ayant compté jusqu'à dix points d'avance. Toutefois, le buteur canadien, Shane O'Leary, qui évolue sous le maillot du Connacht, a égalisé à la dernière minute, avant de manquer une dernière tentative de plus de 50 m.

Le perdant de ce duel pourra toujours aller au Japon, à condition de battre en barrages aller-retour la meilleure équipe sud-américain, hors Argentine, déjà qualifiée.