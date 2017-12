Une chance à saisir pour le CO !

Et si... Cette année, le Castres olympique s'offrait le droit de rêver sur la scène européenne. Peut-être difficile à croire quand on se rappelle les performances contrariées du CO en coupe d'Europe ces dernières années mais pour l'instant, Castres n'est toujours pas éliminé de la Champions Cup 2017/2018. Au contraire, tout reste à faire dans une poule 4 extrêmement ouverte aux côtés du Munster, de Leicester et du Racing 92. Deuxièmes après trois journées disputées, les joueurs de Christophe Urios sont toujours vivants dans cette compétition.

Mieux, à l'image du dernier match contre le Racing 92, la réussite semble désormais sourire aux Tarnais. Dominés, bousculés par une équipe francilienne plus entreprenante, le match et les quatre points de la victoire (16-13) ont finalement basculé du côté castrais. "On a juste fait un match de rugby. Il fallait gagner ce match même si cela n'était pas très flamboyant, explique Julien Caminati qui pourrait évoluait à l'arrière pour le match retour à Colombes. C'était important de ne pas perdre à la maison. On s'accroche et on bosse bien. On ne va rien lâcher pour ne pas avoir de regrets".

Une dynamique positive

Même surclassés dans l'enfer du Welford Road Stadium contre les Anglais de Leicester, les Castrais ont réussi à ramener un point de bonus offensif miraculeux malgré la lourde défaite (54-29)... Alors, pourquoi ne pas croire à une possible qualification? Surtout quand on voit la dynamique actuelle du Castres olympique qui reste sur six victoires consécutives. Rien de semble pouvoir arrêter les Tarnais. "On ne pense pas à cette série. On veut juste continuer à travailler. L'équipe tourne un peu, cela crée un peu d'émulation dans le groupe et c'est très bien", poursuit l'ailier ou arrière.

David Smith (Castres)Icon Sport

"L'an dernier, on n'était pas très loin de se qualifier. Cela s'est joué à peu de choses, rappelle Christophe Urios. Je pense même que si on y avait cru davantage , on se serait peut-être qualifié. Cette année, c'est une poule extrêmement compacte et le match au Racing sera déterminant". "C'est un objectif qui est devant nous. On doit simplement aller le chercher nous-mêmes. On doit se le gagner", termine le pilier droit Damien Tussac. Et si...