Tameifuna brise le silence

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier, Ben Tameifuna était appréhendé par la police du huitième arrondissement parisien après une supposée altercation avec son coéquipier Viliamu Afatia.

Pour la première fois depuis sa garde à vue, Ben Tameifuna a livré sa version des faits au Midi Olympique: "C'était l'anniversaire de ma petite amie. On faisait un tour, tous ensemble, dans Paris. Peu avant d'entrer dans une boîte de nuit, j'ai chambré Vili en lui disant qu'il ne savait pas plaquer, il a riposté, je l'ai plaqué mais sans appuyer mon geste. Juste pour déconner, quoi ! Il est tombé sur un vélo qui traînait par là. C'est alors que les policiers sont arrivés. Quand ils ont vu nos morphologies, ils ont un peu paniqué, je crois. Et ont appelé du renfort. Je ne savais pas comment leur expliquer que ce n'était qu'un jeu entre copains. Je me perdais dans mes traductions. J'étais fatigué et j'ai mal réagi. J'ai perdu mes nerfs et j'ai eu des mots durs envers les policiers. Des mots que je regrette amèrement aujourd'hui".

Après avoir passé près de quarante heures en garde à vue, le pilier droit du Racing 92 était alors libéré par les fonctionnaires de police puis sanctionné dans la foulée d'une forte amende et de deux matchs de suspension par le club des Hauts de Seine.