Retour de Vakatawa pour le Racing 92, Castres retrouve Caminati

De retouche, il en est également question dans la cage avec la titularisation de Ryan, lequel sera associé à Maka, déjà titulaire le week-end dernier. Le Roux récupère une place de titulaire et formera la troisième ligne en compagnie de Nyanga et de Nakarawa. La charnière est quant à elle inchangée.Tuitavake et Dupichot sont titularisés respectivement au centre de l'attaque et à l'aile. Enfin, cet affrontement signe le retour de Vakatawa.

Le XV du Racing 92 : 15. Imhoff ; 14. Dupichot, 13. Chavancy, 12. Tuitavake, 11. Vakatawa ; 10. Talès, 9. Machenaud (cep) ; 7. Le Roux, 8. Nakarawa, 6. Nyanga ; 5. Maka, 4. Ryan ; 3. Gomes Sa, 2. Chat, 1. Ben Arous.

Les remplaçants : 16. Szarzewski, 17. Kakovin, 18. Tameifuna, 19. Palu, 20. Lauret, 21. Iribaren, 22. Gibert, 23. Rokocoko.

Dans le camp d'en face, le staff castrais a procédé à la bagatelle de onze changements et présente notamment une première ligne toute neuve : Stroe, Rallier et Montes seront ainsi associés. Nouvelle deuxième ligne avec l'association de Samson et de Jacquet. Caballero conserve sa place de titulaire au sein de la troisième ligne mais sera cette fois-ci épaulé par Tulou et Mafi. Au sein des lignes arrières, la charnière précédente n'est pas reconduite, Kockott et Le Bourhis récupérant une place de titulaire. Si Vialelle, Ebersohn et Taumoepeau conservent leur place dans le XV titulaire, Jaminet et Caminati le retrouvent : ils seront respectivement titularisés à l'aile et à l'arrière.

Le XV de Castres : 15. Caminati ; 14. Taumoepeau, 13. Ebersohn (cap), 12. Vialelle, 11. Jaminet ; 10. Le Bourhis, 9. Kockott ; 7. Mafi, 8. Tulou, 6. Caballero ; 5. Jacquet, 4. Samson ; 3. Montes, 2. Rallier, 1. Stroe.

Les remplaçants : 16. Firmin, 17. Lazar, 18. Capo Ortega, 19. Bias, 20. Domenech, 21. Urdapilleta, 22. Combezou, 23. Sione.