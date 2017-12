McCall (Saracens) : "Nous ne l'avions pas vu venir"

Au lendemain de cette cuisante défaite, l'entraîneur des Saracens ne s'explique toujours pas ce non match des siens : "Nous ne l'avions pas vu venir malgré nos résultats en demi-teinte ces derniers temps. Nous avons manqué beaucoup trop de plaquages ce soir, ce qui ne nous ressemble pas. Dans le vestiaire, le mot d'ordre après le match était de rebondir : Il nous faudra trouver les réponses et nous relever, fièrement."

L'ancien entraîneur des lignes arrières du CO a, malgré tout, déclaré ne pas être inquiet pour la suite : "Nous avons des joueurs suffisamment talentueux et un club trop bien structuré pour ne pas réagir de la bonne manière. Nous avons donc trois matches de Champions Cup devant nous et trois autres de Premiership pour retrouver notre vrai niveau".