Le Racing 92 se bonifie pour sa "der" à Colombes

Le Racing 92 s'offre le bonus offensif pour sa dernière à Colombes ! Dans un match au faible rythme et aux trop récurrentes approximations, les Franciliens ont dominé plutôt aisément un Castres Olympique dépassé. Quatre essais ont été inscrits par les Franciliens, dont trois sur groupé-pénétrant (Leone Nakarawa, 4e ; Virimi Vakatawa, 14e ; Dimitri Szarzewski, 67e). Louis Dupichot, quelques minutes plus tard a offert le bonus offensif à sa formation. En face, la rare éclaircie de Rory Kockott (30e) n'a pas permis aux Tarnais de rivaliser. Avec avoir tremblé à Pierre-Fabre la semaine dernière, Castres revient à vide de ce déplacement, et voit ses chances de qualification s'amenuir après une double confrontation franco-française négative. Pour le Racing, cette victoire, et les deux bonus acquis contre Castres en deux semaines maintient l'espoir dans une poule relevée. A noter que l'arrière Juan Imhoff a écopé d'un carton rouge en fin de match.

Et le Racing 92 fît ses adieux à Colombes. Pour son dernier match sur la pelouse d'Yves-du-Manoir, les Ciel et Blanc se sont imposés. Qui plus est avec le point du bonus offensif. Avant de découvrir la U Arena dans six jours face au Stade Toulousain en championnat, les Franciliens devaient soigner leur dernière sortie dans leur antre historique. Et surtout se défaire de leur concurrent tricolore en Champions Cup. Opérations réussies pour les joueurs de Laurent Labit et Laurent Travers, qui n'ont pas tremblé ce samedi. Et qui réalisent une parfaite opération comptable.

Vakatawa (Racing 92)Icon Sport

Pour sa dernière, Colombes n'a pas vibré

Quatre essais, une victoire bonifiée, mais pas un récital. Ni même un festival. Pour cette dernière rencontre professionnelle sur la pelouse francilienne, Colombes n'a pas vibré et a du se contenter d'épisodiques éclaircies du Racing 92. Entre deux approximations, les coéquipiers de Maxime Machenaud ont rempli leur contrat. Mais dans un match au rythme haché, il fallait forcément s'en remettre à son huit de devant. Les Racingmen l'avaient bien compris, et ont répété par trois fois le même enchaînement. Une pénal-touche trouvée à cinq mètres de l'en-but, un lancer assuré et un groupé-pénétrant salvateur. Pour trois essais inscrit, en forces, par les hommes du pack. Sur leur quatrième tentative en fin de match, les Ciel et Blanc ont profité de leur domination pour servir de leurre et envoyer, côté fermé, Louis Dupichot planter l'essai du bonus offensif.

Juan Imhoff voit rouge

Castres n'a jamais inquiété son adversaire, et ce malgré le contre de Rory Kockott en première période. Le demi-de-mêlée, coupable en fin de match d'un plaquage à retournement sur Teddy Iribaren. Kockott, qui a fait l'effort de garder son vis-à-vis en l'air, n'a encaissé qu'un simple carton jaune. Ce qui n'est pas le cas de l'arrière du Racing Juan Imhoff. Venu faire justice lui-même, l'argentin a écopé d'un rouge par Wayne Barnes à la suite d'un geste répréhensible. Pas de quoi gâcher la fête, et de maintenir l'espoir pour le Racing 92 en Champions Cup. Les Franciliens reviennent provisoirement à hauteur du Munster, en déplacement à Leicester demain. Pour Castres en revanche, la qualification s'est nettement éloignée.