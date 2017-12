Laurent Labit : "Un huitième de finale à Leicester"

Comment analysez-vous cette performance face à Castres ?

La victoire bonifiée est la grosse satisfaction de la journée. On reste en course. On reste en vie. Pour nous, la qualification va désormais passer par un succès à domicile contre le Munster et un bon résultat en Angleterre, face aux Tigers. A ce titre, ce déplacement à Leicester sera un véritable huitième de finale...

Après la rencontre, le flanker castrais Yannick Caballero disait qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu une équipe du Racing aussi "usante", aussi "équipée". Qu'en pensez-vous ?

Nous sommes tous conscients de notre force de frappe Mais je regrette que nous ne parvenions pas encore à nous libérer totalement pour tuer nos matchs. Cette saison, aucune équipe ne nous est passé dessus mais on a eu beaucoup de mal à nous libérer pour porter l'estocade, comme savent par exemple très bien le faire des clubs tels La Rochelle ou Clermont.

Etait-il important de quitter Colombes sur un bon résultat ?

C'était capital. Samedi soir, le grand livre de Colombes s'est refermé et nous avons eu l'honneur d'en écrire la dernière page. La victoire était important et les joueurs le savaient. On leur avait assez répété dans la semaine...

Et maintenant ?

La U Arena nous tend désormais les bras. Et il nous revient la tâche d'écrire la première page de cette nouvelle aventure. Avant d'y recevoir Toulouse vendredi soir, une grosse semaine de travail nous attend. Car cette enceinte, il faudra avant tout se l'approprier, y trouver des repères...