La Rochelle régale, Toulon trébuche, Clermont confirme... Nos pronos pour la 4e journée

Poule 1

Ulster – Harlequins (vendredi 20h 45)

L'Ulster est largement favori dans cette rencontre. Les Irlandais sont deuxièmes de leur poule avec 8 points tandis que les Quins sont derniers avec seulement 1 point. L'Ulster s'est imposé 5-17 la semaine dernière, à Londres dans des conditions terribles. Depuis, les Anglais ne jouent plus la qualification et ne devraient pas bousculer les Irlandais sur leurs terres.

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif pour l'Ulster.

Votre pronostic ? Sondage 534 vote(s) Ulster Match nul Harlequins

Wasps – La Rochelle (dimanche 14h 00)

La semaine dernière, les deux équipes s'étaient imposées un rythme énorme au cours d'un match à 11 essais. Vexés, les Anglais avaient distribué de vilains gestes en fin de match, laissant place à plusieurs accrochages entre joueurs. Alexis Balès confiait au micro de Bein Sport qu'ils seraient attendus à Coventry (5e de son championnat et 3e de cette poule). Un match qui s'annonce énorme dans l'intensité du jeu et des impacts.

Notre pronostic : Victoire de la Rochelle avec bonus offensif, double bonus pour les Wasps.

Votre pronostic ? Sondage 852 vote(s) Wasps Match nul La Rochelle

Poule 2

Ospreys – Northampton (dimanche 16h15)

Les Ospreys ont un coup à jouer ce week-end. Pas favoris en septembre dans cette poule de la mort, les Gallois pourraient s'emparer de la deuxième place à l'issue de cette journée. D'autant plus que les Saints vont mal, suite à leur début de saison difficile (10e en championnat, dernier de cette poule), les entraîneurs ont récemment été limogés. Il n’espèrent plus rien dans cette Champions Cup.

Notre pronostic : Victoire des Ospreys.

Votre pronostic ? Sondage 584 vote(s) Ospreys Match nul Northampton

Clermont – Saracens (dimanche 16h15)

Surpris la semaine dernière, les Saracens doivent remporter une rencontre à l'extérieur pour espérer se qualifier (à Clermont ou chez les Ospreys). Pas sûr que leur réaction d'orgueil suffise pour battre au Michelin une équipe de Clermont de retour en grande forme. De plus, l'infirmerie des Sarries est pleine. En s'imposant, les Jaunards auraient un pied en quart de finale.

Notre pronostic : Victoire de Clermont avec bonus offensi.

Votre pronostic ? Sondage 696 vote(s) Clermont Match nul Saracens

Poule 3

Montpellier - Glasgow (samedi, 14h)

Vainqueurs en terre écossaise la semaine dernière (22-29), les Montpelliérains ont remporté leur première victoire dans cette Champions Cup édition 2018. Un succès qui leur permet d'entretenir l'espoir : ils sont, désormais, deuxièmes à égalité de points avec Exeter (huit). Une victoire bonifiée est donc attendue du côté de l'Altrad Stadium, d'autant plus que les Warriors ont grillé leurs jokers. Englués à la dernière place de la poule, avec un petit point au compteur, ces derniers n'auront d'autre mot d'ordre que celui de se faire plaisir. Méfiance tout de même, du côté du MHR : pour l'occasion Vern Cotter a reconduit onze des quinze titulaires présents à Glasgow.

Notre pronostic : Victoire bonifiée du MHR.

Votre pronostic ? Sondage 660 vote(s) Montpellier Match nul Glasgow

Leinster - Exeter (samedi, 16h15)

Victorieux dimanche dernier au terme d'un match cadenassé (18-8), les Irlandais ont marqué encore un peu plus les esprits sur la pelouse d'Exeter. Avec trois victoires en trois matchs, ils caracolent en tête de la poule, forts de quatorze points au compteur soit six de plus que leur adversaire du jour. L'objectif des joueurs du Leinster sera donc de faire fructifier ce succès acquis à l'extérieur et d'éliminer quasi définitivement Exeter de la course à la première place. Pour les champions sortants de Premiership, l'objectif sera donc de réaliser l'exploit du côté de Dublin...pour rattraper les points perdus à domicile et continuer de croire à une éventuelle qualification.

Notre pronostic : Victoire Leinste.

Votre pronostic ? Sondage 603 vote(s) Leinster Match nul Exeter

Poule 4

Racing 92 - Castres (samedi, 16h)

Défaits d'une courte tête (13-16), samedi dernier sur la pelouse de Castres, les Racingmen se retrouvent troisièmes de la poule, dépassés par ces mêmes Castrais. Relégués à cinq point du leader de la poule (le Munster), ils sont dans l'obligation de l'emporter (si possible avec le bonus) pour rester en lice dans la course à la qualification. Pour l'occasion, le quinze titulaire des Ciel et Blanc se rapproche d'une équipe type : les Franciliens, enregistrant au passage le retour de Vakatawa, titularisé à l'aile. Du côté Castrais, pas moins de onze changements sont à noter par rapport à l'équipe victorieuse le week-end dernier. Des changements qui s'expliquent par la nécessité de laisser au repos certains cadres de l'équipe (Urdapilleta en tête), mais une équipe qui reste cohérente en s'appuyant sur des hommes en forme du moment.

Notre pronostic : Victoire Racing 92. Bonus défensif CO.

Votre pronostic ? Sondage 743 vote(s) Racing 92 Match nul Castres

Leicester - Munster (dimanche 18h30)

En match de clôture de cette quatrième journée de Champions Cup, Leicester reçoit le Munster pour un affrontement des plus importants dans une poule des plus disputées. Seulement cinq points séparent, en effet, le Munster (leader de la poule avec onze points) de Leicester, qui ferme la marche avec cinq points au compteur. Larges vainqueurs la semaine dernière (33-10), les Irlandais ont pris une option sur cette première place mais devront confirmer face à des Anglais qui restent encore en course pour la qualification : ces mêmes Anglais qui avaient étrillé les Tarnais sur le score de 54-29, lors de la deuxième journée. Preuve s'il en fallait qu'ils sont capables d’enflammer une rencontre, encore plus dans leur antre du Welford Road Stadium.

Notre pronostic : Victoire Leicester.

Votre pronostic ? Sondage 718 vote(s) Leicester Match nul Munster

Poule 5

Treviso - Scarlets (samedi, 14h)

Pour le compte de cette quatrième journée de Champions Cup, Treviso reçoit les Scarlets soit le quatrième, et bon dernier, qui reçoit le troisième. Défaits lors des trois premières journées, les Italiens ont affiché un séduisant visage et de belles vertues la semaine dernière face à ces mêmes Gallois. Rapidement réduits à quatorze, ils avaient fini par craquer dans les dernières minutes pour s'incliner finalement (33-28). Une défaite cruelle qui s'ajoutait à celle subie face à Toulon lors de la deuxième journée (29-30). En recevant les Scarlets, les Italiens auront à coeur de prendre leur revanche, pour l'honneur et leur plaisir personnel (bien plus que pour une éventuelle qualification). Une revanche dont ne veulent pas entendre parler des Gallois actuellement troisièmes avec sept points au compteur. Défaits à la maison face à Bath (13-18) lors de la deuxième journée, ils seraient bien inspirés de récupérer ces points perdus lors de ce déplacement en terre italienne.

Notre pronostic : Victoire Scarlets.

Votre pronostic ? Sondage 678 vote(s) Treviso Match nul Scarlets

Bath - Toulon (samedi, 18h30)

Petitement vainqueurs lors des trois premières journées de Champions Cup, le RCT ne demeure pas moins leader de cette poule 5, forts de douze points au compteur. Leur dernière victoire décrochée la semaine dernière face à Bath (24-20) leur permet d'être aux commandes et de se déplacer en terre anglaise avec trois points d'avance. Une position de leader que les Varois tenteront de préserver, voire d'accentuer, lors de ce match retour qu’ils aborderont avec un quinze de départ des plus solides : le capitaine Guirado retrouve pour l'occasion une place de titulaire et aura la lourde tâche de mener les siens vers une victoire de prestige au Recreation Ground. Un déplacement au cours duquel s'étaient noyés les Italiens de Trévise, défaits sur le score de 0 à 23 lors de la journée inaugurale, témoignant de la force de frappe des Anglais.

Notre pronostic : Victoire Bath.