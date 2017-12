La Rochelle : Kerr-Barlow du déplacement aux Wasps

Rien de surprenant à cela mais du temps de gagné pour la suite, explique Patrice Collazo. “Il va voir comment l’équipe se prépare, comment elle réagit quand elle gagne, quand elle perd. Ce qui se dit à la mi-temps, l’avant-match. Tout est nouveau pour lui. Malgré ce qu’en pensent les gens, on se prépare différemment des Blacks. On l’a toujours fait même si on ne communique pas dessus. C’est hyper important. On donne au joueur, à Tawera, le sentiment d’appartenance car quand on arrive, on ne connaît personne.”