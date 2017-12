Itoje absent encore trois à quatre semaines

"Maro Itoje sera probablement de retour dans trois ou quatre semaines, maximum six semaines" a-t-il déclaré sur le site internet des Sarries. Il a poursuivi : "Michael Rhodes sera de retour la semaine prochaine, Billy Vunipola dans quelques semaines et Schalk Brits dans deux mois". Concernant Liam Williams, il sera opérationnel dans "trois ou quatre semaines" alors que les retours de Duncan Taylor et Brad Barritt sont imminents : dans deux ou trois semaines pour le premier, prochainement pour le second qui a subi une commotion cérébrale ce week-end et ne jouera donc pas ce week-end.

Enfin, Richard Wigglesworth, également blessé, sera absent pour une durée allant de six à huit semaines, Dominic Day étant lui absent pour une dizaine de semaines. Pour rappel, les Saries se déplaceront dimanche sur la pelouse de Clermont, pour une revanche, après leur cuisant revers subi lundi dernier face à ces mêmes Auvergnats (14-46). Une lourde défaite qui appelle une réaction d’orgueil, attendue par l'entraîneur : "Fin janvier, nous ferons un bilan à la suite des six matches que le groupe doit disputer. Nous verrons alors comment le groupe a réagi mais je suis confiant que tout ira bien au bout de ces six semaines".