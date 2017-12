Alerte pour Cruden

Le demi d'ouverture néo-zélandais de Montpellier Aaron Cruden s'est blessé au genou droit samedi lors de la victoire face à Glasgow (36-26), comptant pour la 4e journée de Coupe d'Europe, a indiqué le club héraultais. "Je ne vais pas me prononcer mais j'espère que ce n'est pas trop grave. Je vais attendre demain pour en savoir plus", a confirmé l'entraîneur Vern Cotter. Cruden s'est blessé à la 68e minute à la suite d'un plaquage du troisième ligne écossais Matt Smith avant d'être remplacé par le demi de mêlée Enzo Sanga. L'ancien All Black (50 sélections, 28 ans), l'une des recrues phares de Montpellier, passera une IRM lundi pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Montpellier, qui occupe la deuxième place du Top 14, possède un seul demi d'ouverture d'expérience. En l'absence de Cruden, blessé à la cuisse en octobre, Vern Cotter a utilisé Benoît Paillaugue, qui occupe le poste de demi de mêlée, ou le jeune Thomas Darmon.