Wasps - Toulouse (17-14), l'antisèche : La situation de Toulouse aurait dû être bien meilleure

Le jeu : Toulouse a tout payé cash

Toulouse a plus que tenu le choc face aux Wasps. Sur la pelouse du leader du championnat d'Angleterre, les hommes d'Ugo Mola ont même imposé toute leur puissance, que ce soit en mêlée fermée ou sur des ballons portés, glanant même un essai de pénalité à l'entame du money-time. Ils ont même cru tenir là un magnifique exploit. Sauf que le destin en a voulu autrement et que Toulouse a surtout donné le bâton pour se faire battre : trois pénalités ratées (dont une 28m en face) et deux essais encaissés... en supériorité numérique. L'essai de Robson à la 80e fait rager, d'autant que la défense toulousaine a fait preuve d'une incroyable naïveté sur le coup. Bref, Toulouse a tout payé cash ce samedi.

La joie des Wasps face à ToulouseAFP

Les joueurs : Dusautoir en mode "Dark Destroyer", Doussain décevant

Dans ce véritable bras de fer, marqué par des chocs ô combien impressionnants, on a retrouvé un Thierry Dusautoir en mode "Dark Destroyer". Le capitaine toulousain a multiplié les plaquages, rattrapant bien souvent des coups et récupérant deux munitions au sol. Un seul bémol : il se rate sur l'essai de Daly. Sa seule erreur. Gros match aussi de Johnston, Baille, Tekori et Cros. En revanche, la charnière Doussain-Bézy a cruellement souffert. Le premier a raté deux pénalités, dont une largement dans ses cordes, et commis plusieurs maladresses grossières. Bézy, lui, a eu du déchet dans ses sorties de balle (6 ballons perdus à eux deux). Enfin, le positionnement de Kunatani laisse souvent perplexe (comme sa défense avec un 2/6)...

Chez les Wasps, grosse partition de la part du centre Eliott Daly. Le centre international a marqué l'essai qui a redonné espoir aux Wasps alors dans les cordes. Les deux flankers Thomas Young et Guy Thompson se sont aussi montrés à leur avantage. En revanche, les piliers Matt Mulan et Martin Moore ont énormément subi en mêlée fermée.

Le facteur X : SOS buteur

Ce n'est pas nouveau mais Toulouse affiche de sérieuses carences chez ses buteurs. Autant la pénalité à plus de 50m de Gaël Fickou n'avait rien de simple et ce n'est pas une tare de l'avoir raté, autant les deux buts manqués par Jean-Marc Doussain coûtent très cher au final. L'ouvreur, peu dans son assiette, s'est notamment troué sur une tentative 28m en face. Cela ne sert à rien de jeter la pierre sur un joueur et de désigner un coupable, mais le Stade toulousain est coutumier de laisser filer des victoires qui lui tendaient les bras. Comme ce samedi...

Jean-Marc Doussain - Wasps - Toulouse - 14/01/2017AFP

Le tweet "qui fait mal"

La stat : 100%

Si Toulouse a eu du mal avec ses buteurs, il s'est montré royal en conquête. Une copie royale (6/6 en mêlée et 11/11 en touche) qu'il faut aussi noter (les Wasps ont eux perdu 1 mêlée et 3 touches).

La question : Cette défaite est-elle rédhibitoire pour Toulouse ?

Non. Certes la situation de Toulouse est peu enviable, étant troisième à l'entame de la 6e et dernière journée, mais les hommes d'Ugo Mola ont encore un espoir de qualification. Celui-ci est mince, il faut bien l'avouer, mais il existe. Surtout grâce au point de bonus défensif récolté chez les Wasps. Toulouse va disputer sa dernière rencontre à domicile face au Connacht et il devra s'imposer avec 4 points terrain de plus que les Irlandais. Une victoire de plus de 7 points sans que le Connacht ne prenne le bonus offensif suffirait aux Toulousains pour terminer deuxième de la poule 3 (les Wasps devraient terminer premiers, se rendant chez les faibles Italiens des Zebre) et espérer se qualifier pour les quarts parmi les 3 meilleurs deuxièmes. Avec 18 points, cela serait juste. Avec 19 points, Toulouse aurait de fortes chances de passer.

Census Johnston (Toulouse) face aux Wasps - 14 janvier 2017AFP

Bref, vous l'aurez compris, Toulouse doit gagner et espérer un contexte favorable. Nul doute que les calculettes ne seront pas loin dans les travées d'Ernes-Wallon dimanche prochain. Mais cette situation peu confortable, les Haut-Garonnais auraient très bien pu se l'éviter. Et les regrets sont légion chez eux. Une défaite au Connacht 23-21 après avoir mené 11-21 à la pause, un essai encaissé à la 79e minute pour un nul à domicile face aux Wasps (20-20), cet essai assassin ce samedi de Robson à la 80e... Un goût bien amer pour Toulouse. Mais le club le plus titré est toujours vivant, et c'est là le plus important.