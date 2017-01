TOP 14 - Castres : Rory Kockott plus en retrait mais toujours aussi décisif

Excellent buteur, capable de faire d'énormes différences autour des rucks, l'ancien joueur des Sharks et des Lions est rapidement devenu une pièce maîtresse de l'effectif castrais. Le genre de joueur incontournable dans une équipe, capable de faire basculer une rencontre à lui tout seul par ses prises d'initiatives, aussi soudaine pour ses adversaires que pour ses coéquipiers comme lors du Brennus décroché en 2013. À lui tout seul, Kockott a fait basculer la balance en faveur du CO en inscrivant 13 des 19 points de son équipe. Un véritable match winner dans l'âme...

Lié au Castres olympique jusqu'en 2020 depuis la prolongation de contrat en mars dernier, le demi de mêlée international français (11 sélections) d'origine sud-africaine a tout pour s'épanouir pleinement. Le joueur paraît toutefois moins décisif cette saison.

Un peu plus en retrait que par le passé. "Je pense qu'il peut mieux faire. Il doit faire mieux. Dans tous les secteurs. Dans la qualité de son animation, dans sa qualité de leadership sur le groupe, dans sa qualité technique notamment dans son jeu au pied et sur sa passe. Il peut amener énormément au groupe. On est encore un groupe en construction, on compte sur lui et il doit être capable de montrer l'exemple et de transmettre en permanence" , concède Christophe Urios.

Un joueur plus collectif que par le passé

"On pourrait penser qu'il est un peu moins décisif mais sa grande évolution est qu'il a réussi à s'intégrer dans un collectif. Quelque part, il s'est assagi même si je ne sais pas comment il était avant.... La difficulté avec ces joueurs, c'est de les garder dans un collectif sans qu'ils perdent leur capacité à breaker, à être dangereux et à peser sur les défenses adverses" , poursuit le manager.

Plus sanctionné aussi, Kockott ne laisse personne indifférent. Même les arbitres. Rory Kockott est le trois-quarts du Top 14 le plus pénalisé du championnat tout en étant celui qui récupère le plus de ballons, toujours à la limite dans les rucks. Rory met de la pression à tout le monde ". C'est un garçon qui a besoin d'être au milieu de ce qui se passe. Il va mettre de la pression à ses avants, à son entraîneur, à l'adversaire et forcément, il va aussi en mettre à l'arbitre. Parfois, il joue avec cela. En fonction des matches, il peut même dépasser certaines limites" , admet Urios. "Mais c'est toujours dans un bon sens. Ce n'est jamais malsain. Certains supportent cette pression, d'autres pas. Du coup, il se fait pénaliser."

Urios:"C'est un vrai personnage du groupe"