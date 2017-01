Tekori roi des offloads, le Leinster meilleure attaque... les stats marquantes des poules

Clermont et le Leinster, attaques en feu

Si les Clermontois peuvent se vanter d'avoir le meilleur bilan, toutes poules confondues avec 26 points pris sur 30, ils ont été battus par les Irlandais du Leinster concernant les statistiques offensives. Les Leinstermen ont terminé avec la meilleure attaque, passant 227 points et 31 essais au total. Clermont (211 pts, 26 essais) et les Wasps (210 pts, 28 essais) n'ont pas pu faire mieux.

Particulièrement serrée pour la qualification en quart, la phase de poules a également été spectaculaire avec un total de 326 essais inscrits lors des 60 rencontres, soit une moyenne de 5,35 par match. On note une hausse de 9% par rapport à la saison dernière. A noter aussi que seulement 2 drops ont été réussis. Ils sont l'oeuvre de Paddy Jackson (Ulster) et Gareth Steenson (Exeter).

Nadolo impose sa patte

Les triples champions d'Europe du Leinster ont également réussi à placer Isa Necewa en tête des meilleurs marqueurs d'essais (6) devant Nick Abendanon (Clermont, 5) et Nemani Nadolo (Montpellier, 5). L'ailier fidjien a marqué les esprits en marquant un essai lomuesque vendredi contre Northampton vendredi soir et en étant le joueur qui a le plus franchi (14 fois), à égalité avec Wesley Fofana (Clermont) et David Smith (Castres).

Autres joueurs qui se sont illustrés : Owen Farrell (Saracens, 79 points inscrits), Tiernan O'Halloran (Connacht, 61 mètres parcourus), Iosefa Tekori (Toulouse, 21 offloads), Jonny Gray (Glasgow, 76 plaquages réussis) et Charles Piutau (Ulster, 28 défenseurs battus).