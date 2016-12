Remonté après la suspension "inadmissible" de Falgoux, Azéma dénonce les Anglo-Saxons "intouchables"

Franck Azéma, l'entraîneur en chef de Clermont, a dénoncé jeudi le manque d'"équité" dans la sanction infligée à son pilier Etienne Falgoux, suspendu sept semaines pour une "fourchette", "alors que les Anglo-saxons restent intouchables" , assure-t-il. "Il y a deux poids, deux mesures (...). C'est inadmissible. Les personnes changent, mais les dérives restent les mêmes et les clubs français chargent toujours de la même manière alors que les Anglo-saxons restent intouchables" , a argumenté le Clermontois sur le site du club.

Et le Catalan d'origine de pester : "Des faits de jeu similaires, il doit y en avoir des dizaines par match ! On en sort un comme ça et on dit le tarif d’entrée c’est 12 semaines et nous devrions presque être contents que cela soit ramené à 7 semaines ! La commission disciplinaire a reconnu que le geste était 'sans intention' et sanctionne le joueur de 2 mois sans match après une déclaration du médecin du club qui observe un œil droit rougi… et des images suspicieuses au niveau d’un contact à l’œil gauche à la vidéo !"

Eric de Cromières, le président de ClermontIcon Sport

De Cromières se réserve "le droit d'engager toute procédure adéquate"

Le jeune Falgoux, 23 ans, a été suspendu mercredi pour une "fourchette" sur le centre de l'Ulster Luke Marshall, lors d'une rencontre comptant pour la 4e journée de la Coupe d'Europe (victoire de Clermont 38-19). Il ne pourra pas rejouer d'ici le 20 février. "On a un vrai sentiment d'injustice car la semaine passée, nous avons sollicité la commission de discipline sur un geste similaire de Rory Best, le capitaine de l'Ulster qui a visiblement touché la zone des yeux de Dato (Davit Zirakashvili, ndlr). Il ne s'est pas fait cela en se grattant les yeux dans un ruck ou en se faisant un fond de l'oeil ! On nous a répondu que le geste était 'sans intention' et ne méritait pas de passer par la commission de discipline, alors qu'on avance les mêmes arguments pour sanctionner Etienne" , a détaillé Azéma.