Mourad Boudjellal (Toulon) : "Les Saracens sont champions d'Europe ? On l'est trois fois"

Comme souvent, Mourad Boudjellal a eu le sens de la formule, dimanche, quelques dizaines de minutes après la victoire des siens contre Sale (27-12). Soulagé après la victoire bonifiée des siens, le président toulonnais appréciait, malgré un scénario déconseillé aux cardiaques : "C'était important de prendre 5 points. C'est ce qui nous permet d'avoir notre destin entre les mains. Maintenant, on doit gagner aux Saracens" .

"Quand tu prends des mecs à 80 sélections dans une équipe, ça fait des grands matches"

Le tout, en se permettant d'adresser une pique à ceux qui ont pu critiquer son équipe, poussive des derniers temps et toujours dans la course pour se qualifier en quart de finale de la Champions Cup : "Ce dimanche soir, je tire une grande leçon. Quand tu prends des mecs à 80 sélections dans une équipe, ça fait des grands matches. Avec Giteau, Smith ou encore Tuisova, ce n'est plus la même équipe" . Et d'ajouter : "C'est un peu inespéré, mais on est toujours en vie. J'ai toujours dit qu'il faudra nous juger quand on sera au complet" .

Juan Smith (Toulon) face à Sale - 15 janvier 2017AFP