COUPE D'EUROPE - Le tirage au sort des poules de la Champions Cup 207/2018

Alors, celle-là, on l'attendait pas forcément... Mais le nouveau système qui protège désormais les champions nationaux et non plus les clubs ayant eu des résultats sur la scène européenne avait placé les Saracens, vainqueurs des deux dernières éditions, dans le chapeau 2. Au même titre que La Rochelle par exemple, novice à ce niveau. Une équipe du chapeau 1 allait donc forcément hériter des Sarries.

Le hasard ne faisant pas les choses à moitié, c'est Clermont qui a reçu ce cadeau empoisonné. Rendez-vous compte : l'affiche de la dernière finale se rejouera dès les poules ! L'un des deux monstres du rugby actuel risque bien de ne pas voir les quarts de finales, quand l'on sait que seuls les premiers et les trois meilleurs deuxièmes des poules vont passer. Les Ospreys et Northampton complètent cette poule 1.

La Rochelle avec les Wasps, Exeter pour Montpellier

Autre groupe très relevé : celui du Racing. Les Franciliens retrouveront le Munster et Leinster, déjà dans leur poule cette saison. Les Ciel et Blanc avaient terminé bons derniers en ne remportant qu'un match. Pas de Glasgow cette fois mais Castres, quatrième membre de cette poule 4 relevée. Toulon, pour sa part, sera opposé aux Scarlets, vainqueurs de la Ligue celte, à Bath et à Trévise, la seule formation italienne.

La Rochelle va elle découvrir la Champions Cup en se frottant aux Wasps, à l'Ulster et aux Harlequins. Enfin, Montpellier défiera le nouveau champion d'Angleterre, Exeter, mais aussi le Leinster et Glasgow.

Le tirage au sort de la Champions Cup 2017/2018

Poule 1 : Wasps, La Rochelle, Ulster, Harlequins.

Poule 2 : Clermont, Saracens, Ospreys, Northampton.

Poule 3 : Exeter, Leinster, Montpellier, Glasgow.

Poule 4 : Munster, Racing 92, Leicester, Castres.

Poule 5 : Scarlets, Toulon, Bath, Trévise.