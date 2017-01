Christian Califano en live Facebook : posez-vos questions à Tonton Cali dès 18h !

Christian Califano sera ce jeudi (18h) en direct sur les pages Facebook d'Eurosport et Rugbyrama. En toute franchise, l'animateur de l'émission "Les Tontons Flankers" répondra à vos questions concernant la liste du XV de France pour préparer le Tournoi, la dernière journée de Champions Cup et la convocation de Dulin et Nyanga par la commission de lutte antidopage. Posez vos questions directement sous le Facebook Live, pas dans les commentaires en bas de cet article.

Quel thème voulez-vous que Califano aborde ? Sondage 50 vote(s) La dernière journée de Champions Cup La liste du XV de France pour le Tournoi Nyanga et Dulin convoqués par la commission de lutte antidopage

Retrouvez aussi Christian Califano chaque vendredi, à 19h15, dans son émission "Les Tontons Flankers" en direct sur Eurosport 2.