Champions Cup - Nos pronostics pour les quarts de finale 2016-2017

Le contexte

Le dénouement final approche à grand pas : dimanche, on connaîtra les 8 qualifiés pour les quarts de finale de cette édition 2016-2017 de la Champions Cup. Seules trois équipes ont pour l'heure composté leur billet : le Munster, le Leinster et Clermont. Plusieurs affiches seront capitales ce week-end avec notamment les chocs Saracens-Toulon et Toulouse-Connacht. Bien évidemment, il faudra sortir les calculettes et avoir bien le règlement en tête si des équipes terminent à égalité.

Census Johnston - Wasps - ToulouseAFP

Le règlement

Voici ce que dit l'EPCR :

- "Si deux clubs dans une même poule terminent la phase de poules avec le même nombre de points de match, alors leur classement sera déterminé en fonction des matchs disputés entre les deux clubs en question, de la manière suivante :

le club qui aura obtenu le plus de points de classement au cours de ces matches

ou si les clubs sont ex-æquo, le club qui aura obtenu le plus grand écart de points cumulés lors de ces matches

ou si les clubs sont ex-æquo, le club qui aura marqué le plus d'essais au cours de ces matchs".

Noa Nakaitaci (Clermont) face à Bordeaux-Bègles - 15 janvier 2017Icon Sport

Pour établir ensuite le classement général des équipes - de 1 à 8 - voici comment seront départagées deux équipes possédant le même nombre de points :

"sera pris en compte le club qui aura obtenu le plus grand écart de points cumulés en phase de poules

ou si les clubs sont ex-aequo, le nombre d'essais marqués en phase de poules

ou si les clubs sont ex-aequo, le club dont le nombre de joueurs suspendus pour incident(s) sera le plus bas en phase de poules

ou si les clubs sont ex-æquo, par tirage au sort".

Timoci Nagusa (Montpellier)Icon Sport

Combien de clubs français qualifiés ?

Ce qui est certain, c'est qu'il y aura au moins un représentant français en quart de finale : Clermont. Toulouse, Toulon et Montpellier sont toujours en course, ce dernier ayant notamment besoin de plusieurs scénarii favorables afin de décrocher un strapontin. De ces trois-là, c'est Toulouse qui dispose des meilleurs chances. Castres, Bordeaux-Bègles et le Racing 92 n'ont plus rien à jouer.

Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? Sondage 20610 vote(s) 1 2 3 4 Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? 1 1 2 2 3 3 4 4 20610 vote(s) Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? 1 1 2 2 3 3 4 4 20610 vote(s) poll Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? 1 1 2 2 3 3 4 4 20610 vote(s) poll Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? 1 1 2 2 3 3 4 4 20610 vote(s) Combien de clubs français vont se qualifier en quarts ? 1 1 2 2 3 3 4 4 20610 vote(s)

Nos projections

Nous vous proposons deux cas de figure. En effet, le résultat de Saracens-Toulon est ô combien difficile à prévoir. Et l'issue de cette rencontre changerait bien des choses. Nous pensons clairement que ce match sera très serré : le perdant empochera le bonus défensif..

Avec défaite de Toulon

Clermont (1) / Toulon (8)

Leinster (2) / Glasgow (7)

Munster (3) / Toulouse (6)

Saracens (4) / Wasps (5)

Josua Tuisova (Toulon) face aux Saracens - octobre 2015Icon Sport

Avec victoire de Toulon

Clermont (1) / Glasgow (8)

Leinster (2) / Toulouse (7)

Munster (3) / Toulon (6)

Wasps (4) / Saracens (5)