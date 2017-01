Champions Cup - Montpellier - Northampton (26-17) - Montpellier a fait l'essentiel

Le public de l'Altrad Stadium aura longtemps tremblé ce vendredi soir. Non pas de froid, malgré la température hivernale, mais surtout parce que son équipe a eu du mal à se défaire d'une formation de Northampton accrocheuse malgré son élimination, pour finalement s'imposer sur le score de 26-17. Les Héraultais, après avoir dominé le premier acte, tournaient même en retard à la pause (7-10). Il a fallu un Nemani Nadolo titanesque - auteur d'un doublé lors du deuxième acte - pour empocher non seulement la victoire mais le bonus offensif. Ce petit point qui permet à Montpellier de croire encore en un mince espoir de qualification...

A vrai dire, au regard des premières minutes de jeu, on avait l'impression que rien ne pouvait arriver aux hommes de Jake White contre Northampton. Notamment parce que l'encadrement des Saints avait décidé d'aligner une équipe remaniée. Mais surtout parce que le MHR dominait tellement outrageusement l'entame de match, qu'on se disait que la soirée allait se passer comme dans un rêve. Rêve que vendait Nadolo sur un de ses premiers ballons pour décaler Galletier d'une passe après contact magique et envoyer le troisième ligne à l'essai. Sauf que dominer et marquer son deux choses différentes, et les Cistes se faisaient non seulement rejoindre mais dépasser par les Saints avant la pause. Coup de froid total à la sirène, le MHR pouvait-il être dans un jour sans ? "En ce moment on ne joue pas bien, on est bousculé, on n'arrive pas à maitriser notre jeu" , soufflait Fulgence Ouedraogo. Mohed Altrad ne l'entendait pas de cette oreille et descendait dans les vestiaires à la mi-temps. Probablement pas pour féliciter ses troupes...

Timoci Nagusa (Montpellier) face à Northampton - 20 janvier 2017AFP

Nadolo, ce mutant

Loin de se démobiliser, les Montpelliérains allaient reprendre la marche avant dans le second acte. Et, alors qu'ils avaient semblé peiner sur le plan du rythme entre la trentième et la quarantième, ils prenaient enfin le pas physiquement sur leurs adversaires. Tomane se montrait impérial au centre du terrain, entre percées et plaquages dévastateurs. Et surtout, Nadolo enchainait les charges et les débordements, imprimant la trace de ses épaules sur celles de ses adversaires écœurés. A l'image de son premier essai où il renversait quatre défenseurs pour finir d'un plongeon rageur. Jonah Lomu n'aurait pas eu à rougir d'un tel exploit. "Jonah a marqué tellement d'essais magnifiques, moi je ne fais que mon boulot, je finis le travail de l'équipe" , commentait le Fidjien au coup de sifflet final. Et modeste avec ça.

Dans le sillage de son extra-terrestre de trois-quarts aile, c'était toute l'équipe du MHR qui concassait les Anglais. En mêlée, sur mauls avec l'essai de Jacques du Plessis pour son retour et pour obtenir le bonus offensif tant souhaité. Et, on a presque envie de dire enfin, en défense ! La passivité qui avait permis aux Saints de marquer un essai avant la pause faisait place à de longues séquences où Northampton venait rebondir sur Tomane, Ouedraogo, Galletier et consorts. Le dernier essai concédé aux Anglais, laissait un temps planer un léger doute, mais le MHR tenait son résultat. Il ne reste plus qu'à attendre les matches du week-end et croiser les doigts pour une qualification en quart de finale qui relèverait, il faut l'avouer, quasiment du miracle.