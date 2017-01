Champions Cup - Le tableau des quarts de finale 2016/2017

La France sera en force pour ces quarts de Champions Cup. Et comme l'an passé, il y aura trois représentants de l'Hexagone lors des phases finales. Après les qualifications de Clermont et Toulon samedi, Toulouse s'est arraché pour décrocher son billet et ce trois ans après sa dernière qualification. De ce fait, on connait le tableau des matches couperets du printemps prochain (1 et 2 avril). Et celui-ci s'avoue ô combien explosif.

Déjà, on le sait depuis samedi soir, on aura droit à un Clermont-Toulon qui fait saliver. A noter que l'ASM termine la phase de poules avec le meilleur bilan et donc en tête au "classement général". De son côté, Toulouse devra voyager en Irlande et plus précisément à Limerick pour y affronter le Munster et sa terrible Red Army de Thomond Park. Pour le reste, les Saracens, tenants du titre, accueilleront Glasgow alors que l'autre représentant anglais, les Wasps, ira au Leinster. On ne vous a pas menti : le programme est somptueux.

Le tableau des quarts de finale

Clermont (1) - Toulon (8)

Leinster (4) - Wasps (5)

Saracens (3) - Glasgow (6)

Munster (2) - Toulouse (7)

Règlement pour les demi-finales

Demi-finale 1 (vainqueur 1-8 / vainqueur 4-5)

Si les clubs classés 1 et 4 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 1 jouera à domicile.

Si les clubs classés 1 et 5 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 5 jouera à domicile.

Si les clubs classés 8 et 4 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 8 jouera à domicile.

Si les clubs classés 8 et 5 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 5 jouera à domicile.

Demi-finale 2 (vainqueur 2-7 / vainqueur 3-6)

Si les clubs classés 3 et 2 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 2 jouera à domicile.

Si les clubs classés 3 et 7 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 7 jouera à domicile.

Si les clubs classés 6 et 2 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 6 jouera à domicile.

Si les clubs classés 6 et 7 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 6 jouera à domicile.