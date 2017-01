Champions Cup - L'heure de frapper un grand coup pour Toulon

"Vous verrez que l'on va aller gagner aux Saracens" . Depuis de longues semaines, Mourad Boudjellal se prête au jeu des pronostics. Auto-persuasion ou véritable intuition ? Le patron du RCT, tout comme son équipe, mise gros sur cette dernière journée de poule de Champions Cup. Car soyons clairs, Toulon ne peut se permettre de sortir la calculette et de ne viser qu'un seul point pour accrocher le précieux sésame pour les quarts de finale. Surtout après l'affront du match aller où les Varois avaient perdu leur invincibilité à domicile et avaient reçu une vraie correction de la part de Farrell et sa bande (23-31). La revanche, une belle source de motivation. Mais pas forcément suffisante. Car cette saison, les Toulonnais rament loin de leurs bases.

Toulon s'était incliné face aux Saracens (23-31) lors de la phase allerIcon Sport

Gagner (enfin) à l'exterieur

Le RCT compte trois victoires à l'extérieur (deux en championnat à Pau et Toulouse, une en Coupe d'Europe à Sale), toutes sous la direction de Diego Dominguez. Depuis la prise de pouvoir de Mike Ford, c'est un zéro pointé et des prestations indignes d'une équipe qui vise les sommets. A titre d'exemple, on peut citer les matches à Lyon, Castres, Clermont ou encore à Llanelli tous plus inquiétants les uns que les autres. Pas vraiment encourageant à la veille de se déplacer chez le Champion d'Europe en titre.

Des Saracens qui restent certes sur deux matches nul de rang (à Llanelli en Champions Cup 22-22 et face à Exterer en championnat 13-13), mais qui impressionnent depuis deux saisons. Ainsi, les Anglais sont invaincus sur la scène européenne depuis 14 rencontres (13 victoires et un nul). Et à domicile, les Saracens n'ont pas perdu depuis 2013 et ont enchaîné 11 victoires avec en moyenne 42 points inscrits.

Ma'a Nonu (Toulon) face à SaleAFP

C'est maintenant que tout commence

Pas vraiment accueillant, l'Allianz Park peut cependant être le lieu idéal pour relancer la machine toulonnaise et rappeler qu'il y a encore peu de temps l'Europe du rugby tremblait au son du Pilou-Pilou. Pour cela, le staff peut s'appuyer sur le retour d'hommes forts. La semaine dernière, Tuisova, Smith et Giteau ont retrouvé les terrains après de longues semaines. Et leurs entrées en jeu ont permis à Toulon d'accrocher les points qui permettent aujourd'hui de croire en un printemps européen.

Sans faire offense aux joueurs qui ont assuré l'intérim durant leurs blessures, on peut présager que le visage du RCT avec ces joueurs-là sera différent. S'ils tiennent 80 minutes, alors oui Toulon peut croire en exploit. Alors le RCT pourra de nouveau afficher ses ambitions. Après tout, comme le soulignait Mourad Boudjellal après la succès face à Sale, "l'important, ce n'est pas de bien commencer la saison mais de bien la terminer. Les champions du mois de janvier sont rarement ceux qui remportent des titres. On est sur un marathon, on a pris du retard mais on travaille" .