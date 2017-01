Champions Cup - Clermont, Montpellier, Ashton, qualifiés... Le debrief de la 5e journée

La bonne affaire : Clermont

Clermont n'a pas sorti le match du siècle à Chaban-Delmas mais sa victoire (6-9) lui permet d'être le premier club français à assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. L'ASM s'est surtout mise dans les meilleures dispositions afin d'envisager un quart à domicile. Il lui faudra pour cela s'imposer samedi prochaine au Michelin face à Exeter. Avouons-le, c'est à la portée des Jaunards, plutôt à l'aise dans leur enceinte. A l'heure actuelle, Clermont présente le meilleur bilan, toutes équipes confonfues, en compagnie du Leinster (21 pts).

Noa Nakaitaci (Clermont) face à Bordeaux-Bègles - 15 janvier 2017Icon Sport

La mauvaise affaire : Montpellier

Oui, Montpellier faisait face à une montagne. Affronter le Leinster sur sa pelouse n'avait rien d'une sinécure. Mais s'il souhaitait prendre une autre dimension, le MHR se devait de sortir un vrai gros match à l'Aviva Stadium pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. L'espoir, finalement, n'a jamais eu lieu. D'entrée dans le dur, les Héraultais n'ont fait que subir. Et avec le carton rouge - logique - de Francois Steyn, la mission devenait impossible. Au final, c'est une déculottée pour Montpellier, qui a encaissé la 3e plus lourde défaite d'un club français en Champions Cup. 2e de la poule 4, le MHR n'a plus qu'une chance ô combien infime de se qualifier.

La déception des joueurs de Montpellier lors du match face au LeinsterAFP

Le joueur : Ashton (Saracens)

Nous aurions très bien pu citer le match stratosphérique du troisième ligne du Leinster, Jack Conan, face à Montpellier (5 franchissements, 8 défenseurs battus, 10/10 au plaquage et 3 essais marqués) ou la très belle copie du centre des Wasps, Eliott Daly, face à Toulouse (104m parcourus et un magnifique essai en solitaire), mais nous avons souhaité mettre en avant le match de Chris Ashton. L'ailier des Saracens s'est signalé avec un doublé sur le terrain des Scarlets, dont un essai à l'ultime seconde qui a permis à son équipe de rester la seule invaincue dans cette édition 2016-2017. L'Anglais (33) n'est plus qu'à trois longueurs du recordman d'essais de la compétition, un certain Vincent Clerc (36).

La stat : 4

Avant même la dernière journée de la phase de poules, on connait déjà le nom de 4 qualifiés. En effet, les Irlandais du Leinster et du Munster ainsi que Clermont sont assurés d'être présents lors des quarts de finale au printemps prochain. Et leurs chances d'évoluer à domicile sont très probables. S'ils ne sont pas certains à 100% de finir en tête de la poule 3, les Saracens, avec 20 points, sont également qualifiés puisqu'ils figureront au pire parmi les trois meilleurs deuxièmes.

Tous les résultats

Poule 1

Glasgow - Munster : 12-14

Racing 92 - Leicester : 34-3

Poule 2

Connacht - Zebre : 66-21

Wasps - Toulouse : 17-14

Poule 3

Scarlets - Saracens : 22-22

Toulon - Sale : 27-12

Sébastien Tillous-Borde (Toulon) face à Sale - 15 janvier 2017AFP

Poule 4

Leinster - Montpellier : 57-3

Northampton - Castres : 28-21

Poule 5

Bordeaux-Bègles - Clermont : 6-9

Exeter - Ulster : 31-19