Champions Cup - Castres - Leinster (24-24) - Castres quitte la Coupe d'Europe la tête bien haute

Il s'en est fallu d'un rien. Un dernier effort sur ballon porté, une dernière petite brèche à exploiter… Mais finalement, Castres doit se contenter d'un match nul (24-24) pour sa dernière sortie européenne de la saison. Un score de parité qui peut laisser quelques regrets compte tenu de l'envie et des efforts déployés par les Tarnais face au Leinster. Mais à coup sûr, le CO retiendra aussi et surtout le contenu du match, porteur d'espoir au moment d'aborder la seconde partie du Top 14.

Alors que l'absence d'enjeu aurait pu les démobiliser - seule une improbable succession de miracles aurait permis à Castres de voir les quarts de finale -, les hommes de Christophe Urios ont en effet livré une prestation plus qu'aboutie. En défense d'abord, dans le sillage d'un infatigable Brice Mach (14 plaquages). Mais aussi en attaque avec d'interminables séquences que les Irlandais, habitués de l'exercice, n'auraient pas renié.

Capo Ortega impose sa loi

C'est d'ailleurs au terme d'une impressionnante action de plusieurs minutes que l'hyperactif David Smith s'est offert un doublé qui a un temps redonné l'avantage à son équipe (24-17, 53e). Application, patience, combativité. Autant d'ingrédients qui ont permis au CO se démontrer ses qualités de conservation du ballon. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise de voir Rodrigo Capo Ortega élu homme du match, tant lui et son compère de la deuxième ligne, Victor Moreaux, ont imposé leur loi dans les regroupements - tout en contribuant activement aux tâches défensives.

L'entame de match avait pourtant été rude, entre pression irlandaise et contre assassin de Robbie Henshaw (0-10, 11e). Mais, tout en sérénité, les Castrais ont progressivement imprimé leur marque sur cette rencontre en même temps que les avants laissaient la leur sur la défense irlandaise. Antoine Dupont (20e) et David Smith, une première fois (35e), se chargeant de faire enfler le score.

Parce que les Leinstermen ne sont pas triples champions d'Europe et troisièmes de la Ligue Celtique pour rien, ils avaient évidemment les arguments pour répondre. L'intenable Robbie Henshaw, encore lui (43e), et Dan Leavy (64e) permettaient ainsi aux leurs de recoller à chaque fois, et la défense d'arc-boutait autour de Jamie Heaslip pour préserver les chances d'un quart de finale à domicile. Suffisant pour empêcher les Tarnais de s'offrir le scalp de Jonathan Sexton et de ses partenaires ce vendredi. Un succès qui aurait été tout sauf immérité.