CHAMPIONS CUP - Bordeaux-Bègles - Clermont (6-9) - A l'expérience, l'ASM se qualifie pour les quarts

Clermont verra les quarts de finale de la Champions Cup. Si les Jaunards ne se sont imposés que d'une courte tête sur la pelouse de Bordeaux-Bègles (6-9), ce succès suffit à valider leur qualification en même temps qu'ils enterrent les derniers espoirs girondins dans la compétition. Une victoire acquise dans des conditions climatiques dantesques qui n'ont pas affecté les intentions de jeu mais limité grandement le spectacle.

Des Girondins déchaînés, des Clermontois vite réduits à treize après les cartons jaunes reçus par Isaia Toeava (9e) et Viktor Koleishvili (13e)… Les premières minutes avaient pourtant laissé espérer une partie aussi débridée que celle offerte par les deux équipes au match aller (49-33) et même l'an dernier, déjà en match retour des poules de la Coupe d'Europe, avec un succès de l'UBB au stade Michelin qui avait éliminé les Auvergnats (28-37). Las, la pluie en avait décidé autrement et rendu le ballon trop glissant pour laisser s'exprimer les deux collectifs qui disputaient pourtant ce choc sans retenue.

Les Clermontois plus rigoureux

À ce jeu, l’expérience clermontoise a fait pencher la balance. Plus pragmatique et rigoureuse, concédant moins de turnovers, l'ASM a usé des Bordelo-Béglais qui enchaînaient les temps de jeu sans réussite. La période de double-infériorité numérique en est la parfaite illustration. Privés de ballons depuis l'entame, les Clermontois parvenaient à endormir la rencontre le temps de récupérer toutes leurs forces, s'offrant même le luxe d'égaliser au passage (3-3, 15e). La suite ? Une période de domination dans le sillage d'un Noa Nakaitaci très actif. Puis, autour de Damien Chouly, une défense de fer au retour des vestiaires pour toujours maintenir les Girondins loin de l'en-but malgré une possession largement en leur faveur.

Noa Nakaitaci (Clermont) face à Bordeaux-Bègles - 15 janvier 2017Icon Sport

Du côté de l'UBB justement, Baptiste Serin a bien tenté de dynamiter le jeu de son équipe. Tout comme Jean-Marcellin Buttin avec ses relances ou Loann Goujon avec ses charges. Mais, malgré parfois de très longues séquences, l'issue s'avérait toujours inéluctable : ballon tombé ou perdu dans un regroupement. Et finalement, vint la petite erreur, celle que commettent encore les équipes moins habituées à ce genre de joutes décisives. Une énième erreur offrait la pénalité de trop à Camille Lopez (59e) qui validait le succès de son équipe. Reste maintenant une ultime épreuve à l'ASM : recevoir ce quart de finale européen dans son antre de Michelin. Et elle est très bien partie pour cela.