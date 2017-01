Champions Cup - Avec 4 représentants français en quarts de finale ?

Poule 1 : Toulon et Montpellier auront un oeil attentif

Le Racing 92, seul représentant français de ce groupe, n'a plus rien à espérer. Le finaliste de l'édition précédente est déjà éliminé et se rendra au Munster pour la forme. Une province irlandaise qui, dans un Thomond Park qui devrait afficher complet - voudra à tout prix empocher 5 points afin de s'assurer un quart de finale à domicile. Pour les Franciliens, ça sent le voyage bien galère.

Deuxième de la poule, Glasgow joue sa survie sur le terrain de Leicester. L'équipe écossaise sait pertinemment que si elle s'impose, elle décrochera son billet pour les quarts en tant que l'un des trois meilleurs deuxièmes. Cette rencontre intéresse fortement Toulon et Montpellier qui sont en concurrence directe avec les Warriors. Le RCT et le MHR vont croiser les doigts afin que Glasgow ne s'impose pas à Leicester. Dans ce cas de figure, Varois et Héraultais pourront rêver de s'inviter parmi les qualifiés...

Antonie Claassen (Racing 92) pris dans la tenaille du MunsterAFP

Poule 2 : Toulouse a les cartes en mains

Seulement troisième de son groupe, Toulouse a la "chance" d'affronter un concurrent direct à la qualification. Et face au Connacht, les Haut-Garonnais connaissent leur mission : prendre 4 points terrain de plus que les Irlandais. Par exemple, si les Toulousains laissent le bonus défensif au Connacht, ils seront dans l'obligation de prendre au passage le bonus offensif. A noter qu'en cas d'égalité entre les deux équipes, Toulouse sera quoi qu'il arrive devant au classement. Dans le même temps, les Wasps iront chez les Zebre et l'équipe anglaise a toutes les chances de finir ainsi en tête de la poule. Mais pas sûr que cela soit suffisant pour décrocher le quart à domicile.

Vidéo - Lafond : "Un club prestigieux comme le Stade Toulousain devrait avoir un grand buteur" 03:00

Poule 3 : Toulon face à une montagne

Quel défi ! Toulon joue une grande partie de sa saison samedi à Londres face au tenant du titre. Et il est contraint de prendre au moins un point face aux Saracens. Avec 16 points au compteur, le RCT pourrait passer par miracle en quarts de finale. Une victoire lui assurerait un billet en tant que l'un des trois meilleurs deuxièmes. Une victoire bonifiée - et aucun bonus pour l'équipe anglaise - lui offrirait la première place. Ce dernier scénario parait peu probable mais les chances de qualification du RCT existent. C'est lors de ce rendez-vous qu'on saura si le Toulon version 2016-2017 a de la moelle.

Marcelo Bosch (Saracens) face à Toulon - 15 octobre 2016AFP

Poule 4 : Montpellier a besoin d'un miracle

Si Toulon a besoin de chance, que dire de Montpellier ! Le MHR, avec 11 petits points au compteur, possède un infime espoir de qualification. On vous l'assure, celui-ci est bien réel. Tout d'abord, le MHR serait inspiré de s'imposer avec le bonus offensif contre une équipe de Northampton éliminée et qui n'alignera pas sa meilleure équipe à l'Altrad Stadium. Ensuite, il faudra compter sur des résultats favorables sur d'autres terrains. Une défaite de Glasgow par exemple ou un revers sans bonus pour Toulon. Il faudrait un énorme concours de circonstances, c'est une certitude. Tout comme le fait d'avoir 4 Français qualifiés pour les quarts (Clermont, Toulouse, Toulon et Montpellier). Mais tant qu'il y a de la vie...

George North (Northampton) face à Montpellier - 15 octobre 2016Icon Sport

Poule 5 : Clermont doit quand même assurer

La sérénité, elle est dans le camp de Clermont. L'ASM est la seule équipe française déjà qualifiée pour les phases finales. Actuellement en tête au bilan général, les hommes de Franck Azema ne vont pas laisser filer comme ça la réception d'Exeter. La raison : Clermont n'est pas encore assuré d'avoir son quart à domicile. Et c'est tout là l'objectif des Jaunards qui connaissent l'importance de recevoir lors des matches couperets. Pendant ce temps, Bordeaux-Bègles aura droit à un voyage en Irlande pour un match sans enjeu.