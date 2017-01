Champions Cup - 5e journée : Toulouse peut s'en mordre les doigts

Colère, rage, frustration, déception… Choisissez le qualificatif que vous voulez, il collera forcément à cette défaite du Stade toulousain passé si proche d’un exploit énorme à la Ricoh Arena (17-14). Pourtant dominateurs en conquête et devant à l’ultime seconde, les Toulousains ont craqué sur un essai de Dan Robson qui a joué rapidement une pénalité obtenue devant la ligne (80e). Ce résultat a tout d’une énorme désillusion pour les joueurs de Ugo Mola qui avaient fait le boulot durant 80 minutes mais qui ont craqué sur une erreur évitable.

Dorian Aldegheri - Toulouse vs Wasps - 14/01/2017Icon Sport

Les Wasps ont fait plus que douter, mais ils ont marqué deux essais en infériorité numérique. D’abord après que Christian Wade soit passé tout près du rouge pour un plaquage à retournement sur François Cros (54e). 8 minutes plus tard, Elliot Daly filait sous les poteaux après une course de 50 mètres, axiale, évitant les plaquages de Thierry Dusautoir et de Cyril Baille (62e, 10-7). Et donc à la dernière minute alors que Danny Cipriani avait été averti sur l’essai de pénalité toulousain consécutif à un ballon porté (72e, 10-14).

Et si Jean-Marc Doussain n’avait pas tremblé…

Le Stade vient mourir à 3 petits points du leader de la Premiership, invaincu à domicile et qui a fait plus que trembler. Et l’on regrettera forcément les deux pénalités manquées (11e et 25e) par Jean-Marc Doussain, alors que celles-ci semblaient totalement dans ses cordes. On a vu une petite équipe des Wasps, peut-être aussi car en face il y avait un gros Toulouse à l’image de son capitaine Thierry Dusautoir. C’était du véritable "Dark Destroyer". Sur une percée, il est à l’origine de l’essai de Yoann Huget décroché au forceps et à la détermination (52e, 3-7).

Jean-Marc Doussain - Wasps - Toulouse - 14/01/2017AFP

Longtemps, les Anglais ont buté sur une défense de fer mais Yoann Maestri et Richie Gray ont laissé la porte ouverte sur l’ultime action de la rencontre ; la porte d’un quart de finale à domicile. Très certainement. Les Toulousains vont maintenant devoir batailler à la maison face aux Irlandais du Connacht pour décrocher leur billet. Ce rendez-vous anglais avait été présenté comme le match le plus important de la saison, la prestation était à la hauteur mais la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Il faudra donc essayer de remettre ça.