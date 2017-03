Champions Cup - 2e ligne, 3e ligne, triangle arrière... Gros casse-tête à venir pour Clermont

Deuxième ligne : Qui avec Vahaamahina ?

Le contexte : C’est un match à cinq pour trois places : Vahaamahina, Iturria, Jedrasiak, Van der Merwe et Timani. Difficile de se passer de la puissance et de l’abattage du colosse néo-calédonien, devenu indispensable en Jaune et en Bleu. Titulaire lors des six matches de poule, Sebastien Vahaamahina paraît partant certain après avoir été exempté du voyage à Lille le weekend dernier.

Avec qui à ses côtés ? Si Timani paraît avoir une longueur de retard, Flip Van der Merwe, Arthur Iturria et Paul Jedrasiak ont chacun débuté deux matches lors de la phase de poule, et les cartes ont été rebattues ces dernières semaines après les défaites face à Montpellier et au Racing 92, et le succès face à Pau. Expérimenté et robuste, Flip Van der Merwe a débuté les deux rencontres face à Toulon cette saison. Dépassé par la puissance des Montpelliérains, le sud-africain aux 35 sélections a redressé la tête face à Pau. Remplaçant au Racing 92, il reste précieux dans les tâches obscures.

Sitaleki Timani et Paul Jedrasiak (Clermont) se congratulentAFP

Le néo-international Arthur Iturria est le moins expérimenté, mais ça ne s’est pas vu lors de ses deux titularisations victorieuses face à l’Ulster et Exeter. Il apporte plus de mobilité, et n’est pas le dernier dans le combat non plus. Paul Jedrasiak, revenu en équipe de France pour la fin du Tournoi, a fait ce qu’il fallait face au Racing 92 pour mettre le doute dans la tête du staff clermontois. Meilleur plaqueur (16), meilleur porteur de balle, meilleur sauteur sur la pelouse de Lille, il pourrait avoir gagné son billet. Puissant et dynamique, il a débuté les deux rencontres face à Toulon comme remplaçant.

Notre avis : On partirait bien sur un duo Vahaamahina - Van der Merwe. Avec Jedrasiak ou Iturria sur le banc.

Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Sondage 1916 vote(s) Paul Jedrasiak Arthur Iturria Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Paul Jedrasiak Paul Jedrasiak Arthur Iturria Arthur Iturria Sitaleki Timani Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Flip Van der Merwe 1916 vote(s) Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Paul Jedrasiak Paul Jedrasiak Arthur Iturria Arthur Iturria Sitaleki Timani Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Flip Van der Merwe 1916 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Paul Jedrasiak Paul Jedrasiak Arthur Iturria Arthur Iturria Sitaleki Timani Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Flip Van der Merwe 1916 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Paul Jedrasiak Paul Jedrasiak Arthur Iturria Arthur Iturria Sitaleki Timani Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Flip Van der Merwe 1916 vote(s) Qui aligneriez-vous en deuxième ligne aux côtés de Vahaamahina ? Paul Jedrasiak Paul Jedrasiak Arthur Iturria Arthur Iturria Sitaleki Timani Sitaleki Timani Flip Van der Merwe Flip Van der Merwe 1916 vote(s)

Troisième-ligne : Quel casse-tête !

Le contexte : Si les choix seront délicats en deuxième ligne, que dire de la troisième ? Et encore, il y a des blessés : Bardy (opéré de l’épaule mi décembre) et Kolelishvili (commotion) sont en phase de reprise, et sauf surprise, ils devraient être trop justes pour participer à ce quart de finale. Mais leurs profils de gratteurs/intimidateurs auraient été précieux. Restent, pour quatre places seulement, Lee, Chouly, Lapandry, Yato, Gérondeau et Cancoriet !

Fritz Lee, qui allie puissance, technique et agressivité, devrait débuter au poste de numéro 8. Mais Azéma a un choix royal pour l’encadrer. Et le coach auvergnat n’a jamais aligné deux fois la même troisième ligne lors de la phase de poule. Damien Chouly, auteur de l’essai de la victoire face au pays de Galles, reste une valeur sûre. Capitaine, leader de touche, il sera sur la feuille. Comme lors des deux matches contre Toulon cette saison. Alexandre Lapandry, plaqueur redoutable, bon sauteur en touche, commence lui aussi à avoir du métier en Coupe d’Europe, et il paraît difficile de s’en passer.

Alexandre Lapandry (Clermont) - 18 février 2017Icon Sport

Le Fidjien Peceli Yato apporte un indéniable surplus de vitesse et de puissance. Mais parfois trop d’agressivité, ce qui lui a coûté une suspension lors du dernier match pour accumulation de cartons jaunes. Judicaël Cancoriet pourrait quant à lui avoir gagné sa place à Lille. Le jeune troisième ligne originaire de Massy a été l’un des rares à se montrer constant face au Racing 92. Dense, dur à l’impact, Cancoriet aligne les feuilles de match depuis quelques semaines. Mais n’est apparu qu’une seule fois en Champions Cup cette saison, remplaçant face à l’UBB. Camille Gérondeau semble avoir un peu de retard. Jamais largué, l’ancien Bordelais fait le métier sans rechigner lorsqu’il a sa chance. Mais les jeunes semblent lui être passés devant…

Notre avis : On mise sur un trio Lapandry - Lee - Chouly. Sur le banc, sérieux dilemme mais cela devrait se jouer entre Yato et Cancoriet.

Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Sondage 2038 vote(s) Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Peceli Yato Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Judicael Cancoriet Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Alexandre Lapandry Peceli Yato Peceli Yato 2038 vote(s) Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Judicael Cancoriet Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Alexandre Lapandry Peceli Yato Peceli Yato 2038 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Judicael Cancoriet Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Alexandre Lapandry Peceli Yato Peceli Yato 2038 vote(s) poll Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Judicael Cancoriet Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Alexandre Lapandry Peceli Yato Peceli Yato 2038 vote(s) Qui aligneriez-vous en troisième ligne aux côtés de Lee et Chouly ? Judicael Cancoriet Judicael Cancoriet Camille Gerondeau Camille Gerondeau Alexandre Lapandry Alexandre Lapandry Peceli Yato Peceli Yato 2038 vote(s)

Triangle arrière : Avec ou sans Abendanon ?

Le contexte : Si au centre, Lamerat et Rougerie devraient faire la paire, le choix des ailiers et de l’arrière semble plus compliqué. Il faudra faire sans Rémy Grosso, qui a joué cette saison en Champions Cup avec Castres et ne peut pas être aligné par Clermont. Et Isaia Toeava, qui avait bousculé la hiérarchie à l’arrière avant de se blesser au triceps. Opéré mi-janvier, il est encore en phase de reprise. Restent Nakaitaci, Strettle, Abendanon, Spedding et Planté, en concurrence pour trois postes…

Strettle et Planté sont deux purs ailiers, et n’ont pas la polyvalence de leurs collègues. Transparent face à Montpellier malgré un essai, Strettle reste un finisseur incontournable. Meilleur marqueur du Top14 (10 essais), l’Anglais cumule une soixantaine de matches européens, et devrait débuter. Adrien Planté ne déçoit jamais Azéma, mais passe le plus souvent son tour en Coupe d’Europe. Une seule feuille de match cette saison en Champions Cup, à Bordeaux. Même s’il a disputé comme titulaire les deux rencontres face à Toulon, il ne devrait pas participer à ce troisième rendez-vous. Noa Nakaitiaci, qui a disputé l’intégralité du Tournoi, peut aussi jouer au centre. Titulaire cinq fois sur six matches en poules, l’ailier fidjien est un cadre d’Azéma, qui apprécie son activité et son état d’esprit.

Noa Nakaitaci (ASM Clermont) - 22 octobre 2016AFP

On avait perdu Nick Abendanon, le génial et insaisissable meilleur joueur européen 2015. On aime revoir ses fulgurances depuis quelques semaines, après une première moitié de saison laborieuse. L’arrière peut aussi jouer à l’aile. C’était le cas au Racing 92, avec la titularisation de Spedding à l’arrière. Azéma semble faire de Spedding son titulaire en 15 actuellement. Remplaçant face à Pau, auteur d’un essai et d’une passe décisive, le Franco-Sud-Africain a enchaîné face au Racing 92. Capable de glisser à l’ouverture, puissant et précis au pied, l’international a un profil précieux et rare à Clermont, qui le rend presque incontournable.

Notre avis : On joue sur un trio Nakaitaci - Strettle - Spedding. Abendanon serait l'homme idéal pour figurer sur le banc, couvrant les poste d'ailier et arrière.