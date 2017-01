CHAMPIONS CUP - Toulouse avec Jean-Marc Doussain, Yacouba Camara et Yoann Maestri contre les Wasps

Doussain "s'est entraîné normalement mercredi " a déclaré Ugo Mola. "Je vais bien" a confié le demi d'ouverture. En revanche, "aucun risque" ne sera pris avec Luke McAlister, victime d'un "protocole commotion" lors du dernier match face au Stade Français a annoncé Mola. L'entraîneur principal toulousain a également annoncé les retours de Camara, absent depuis plusieurs mois, et Maestri, plus revu depuis la Tournée de Novembre. Julien Marchand devrait également être de retour dans un groupe élargi. Maka, Guitoune et Albacete sont toujours forfaits.