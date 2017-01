CHAMPIONS CUP - Sale : Steve Diamond agacé par l'arbitrage contre Toulon

L'action a visiblement fait polémique puisque le talonneur varois a décollé du sol au moment de l'impact, une attitude que le directeur sportif des Sharks juge plus impressionnante que dangereuse. "C'est une décision scandaleuse, prise par l'arbitre et son assistant vidéo" , a-t-il fustigé au micro de la BBC. Passablement énervé, Diamond pense que le carton jaune donné au pilier Kieran Longbottom, pour plaquage dangereux à la 76e minute, a renversé la tendance "injustement" et a permis aux Varois de décrocher le bonus offensif.

"Les matches sont maintenant uniquement dépendants des décisions arbitrales, ce ne sont ni les erreurs, ni le talent des joueurs qui peuvent inverser le cours d'une rencontre" , a regretté Steve Diamond. Et il semblerait que sa diatribe envers le corps arbitral ait séduit du monde Outre-Manche. A commencer par l'arrière international anglais, Mike Brown, qui s'est indigné du "saut" de Guirado sur son compte twitter.