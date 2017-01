CHAMPIONS CUP - Cette fois, il faudra un but(u)eur à Toulouse contre le Connacht

Chacun leur tour ils y ont eu droit. Comme une malédiction. Samedi dernier, sur la pelouse des Wasps (14-17), c’est à Jean-Marc Doussain que Sébastien Bézy et Samuel Marques - eux aussi pointés du doigt cette saison pour leur manque de fiabilité dans l’exercice - ont refilé le costume peu reluisant du fossoyeur.

Résultat : un 0/2 largement dans ses cordes qui pourrait coûter cher au moment de solder les comptes. Chez nos confrères de RMC Sport, le demi d’ouverture international a d’abord assumé avec classe : "Au fond de moi, je sais qu’on aurait pu gagner ce match grâce à ces deux pénalités" . Puis il a essayé de trouver des explications: "Je pense qu’on travaille, mais il y a une part mentale qui nous fait défaut depuis environ deux ans. Il faut arriver à gommer ça (…)" avant d’avouer tout haut ce que tout le monde pense : "Il n’y aura pas de titre ou de choses "grandes" tant qu’on n’aura pas réglé ce côté-là" .

Mola : "Cela dépend des joueurs qu’on a et on ne va pas les changer"

"Un grand club comme le Stade toulousain devrait avoir un grand buteur" estimait aussi l’ex-buteur international Jean-Baptiste Lafond en début de semaine. Il n’est pas le seul à le penser. Mais à l’issue du match face aux Wasps, Ugo Mola n’a pas caché qu’il n’avait pas vraiment le choix : "Cela dépend des joueurs qu'on a et on ne va pas les changer" .

"On n'a pas d'autre choix que de continuer à travailler. Tomber dans la sinistrose serait la pire des choses. Il faut qu'on arrive à les remettre en confiance parce que c'est purement mental" a ensuite rajouté l’entraîneur principal.

Dusautoir : Ils savent que l’on sera toujours derrière eux

En bon capitaine Thierry Dusautoir assume aussi son rôle "en discutant avec eux" mais reconnaît que "c’est compliqué de pointer du doigt ce secteur-là en particulier car se serait leur mettre encore plus de pression" . "Ils savent très bien qu’ils ont la confiance du groupe et de l’effectif même si cela fait un petit moment maintenant qu’ils se posent des questions. Ils savent que l’on sera toujours derrière eux" affirme l’ancien capitaine des Bleus.

Mais comment faire pour retrouver cette fameuse confiance ? Changer de buteurs et lancer Fritz ou Fickou qui tapent déjà de loin ? Mola refuse l’idée et assure que "ses buteurs de près ont déjà prouvé par le passé qu’ils pouvaient avoir des pourcentages acceptables. On va continuer avec ces hommes."

Doussain : "Il faudra tout mettre face au Connacht"

"Plus on le stigmatisera plus il y aura de problème. Il faut trouver des réponses différentes. Les joueurs en sont conscients. C’est quelque-chose qu’il faudra rectifier pour les matchs qui comptent et ça tombe bien on en a un ce week-end" sourit Mola.

Oui, car malgré ce cruel revers en Angleterre, l’Europe est encore un objectif bien vivant, et c’est sans doute la meilleure thérapie. Le verdict est attendu pour dimanche, à domicile, face aux Irlandais du Connacht contre qui il faudra prendre 4 points terrain de plus pour finir parmi les trois meilleurs deuxièmes. Alors qu’ils n’ont battu qu’Oyonnax et deux fois les Zebre, soit trois victoires en onze matchs lors des deux dernières saisons, l’opportunité est belle de franchir un cap.

