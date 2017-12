Première titularisation pour Tauzin

Pour l'occasion, le staff haut-garonnais a effectué sept changements dont deux en première ligne : Roumieu et Van Dyk retrouvent ainsi une place de titulaire au même titre que Faasalele, une ligne plus haut. Même logique en troisième ligne avec l'apparition de Kunatani. Á la charnière Ntamack conserve sa place mais sera cette fois-ci associé à Bézy. Enfin, Tauzin et Perez sont titularisés, respectivement à l'aile et au centre : il s'agit de la première titularisation sous le maillot des Rouge et Noir pour l'ailier, lequel était entré en jeu lors de chacune des trois premières rencontres de Challenge.

Du côté du LOU, Fourie, Kaabèche et Ric formeront la première ligne. Aucun changement notable en deuxième ligne mais une troisième ligne toute neuve avec les titularisations de Puricelli, Tuifua et Cotte. La charnière est inchangée avec l'association de Pélissié et d'Harris. Tuva conserve également sa place dans le quinze de départ, à l'aile de l'attaque lyonnaise. Seguret, Regard, Arnold et Armitage retrouvent quant à eux les joies d'une titularisation.

Le XV de Toulouse : 15. Guitoune ; 14. Mjekevu, 13. Poi, 12. Perez, 11. Tauzin ; 10. Ntamack, 9. Bezy ; 7. Kunatani, 8. Tolofua, 6. Madaule ; 5. Faasalele, 4. Verhaeghe ; 3. Van Dyk, 2. Roumieu, 1. Neti

Les remplaçants : 16. Marchand, 17. Mienie, 18. Faumuina, 19. Elstadt, 20. Axtens, 21. Cros, 22. Doussain, 23. David.

Le XV du LOU : 15. Armitage ; 14. Arnold, 13. Regard, 12. Seguret, 11. Tuva ; 10. Harris, 9. Pélissié ; 7. Cotte, 8. Tuifua, 6. Puricelli ; 5. Van der Merwe, 4. Bekhuis ; 3. Ric, 2. Fourie, 1. Kaabèche

Les remplaçants : 16. Pakihivatau, 17. Mataradze, 18. Clement, 19. Lambey, 20. Cretin, 21. Barassi, 22. Beauxis, 23. Couilloud