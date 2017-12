Lambey : "Peut-être que nous nous sommes vus un peu beaux…"

De la fraicheur ! Voilà ce dont les Lyonnais ont aussi besoin pour sortir de leur spirale de défaites. Cinq revers de rang toutes compétitions confondues, c’est la dynamique et il faut remonter au 28 octobre face à Oyonnax pour trouver trace d’une victoire. Justement, c’est ce jour que Felix Lambey s’était blessé au genou et voilà que le deuxième ligne fait son retour pour la réception de Toulouse, samedi. Un signe. "De l’extérieur, c’était difficile de voir les copains galérer", lance-t-il avec frustration après un entrainement boueux.

" Sur l’envie et le courage, nous avons vu quelque chose que nous avions un peu moins vu ces derniers temps (Lambey) "

"J’arrive avec beaucoup de motivation. J’ai envie d’amener un peu de fraicheur et mon enthousiasme. Rien que de pouvoir m’entrainer, je suis content et c’est de ça que nous avons besoin. De sourire et de rigoler, que de petits groupes de joueurs remontent le groupe", confie celui qui présente un bilan de sept titularisations pour autant de succès. Un élément qui a beaucoup manqué à une équipe qui a perdu confiance et réussite. Mais son dernier revers à Ernest-Wallon sur la scène européenne a laissé entrevoir un début de réaction.

Si Pierre Mignoni a été le premier à reconnaître devant son groupe que le contenu était loin d’être parfait, "sur l’envie et le courage, nous avons vu quelque chose que nous avions un peu moins vu ces derniers temps", commente Felix Lambey. Réduit à 14 dès la demi-heure après l’exclusion de Timilaï Rokoduru, Lyon est resté dans le coup à Toulouse. Et c’est cet état d’esprit qui a manqué à Toulon un week-end plus tôt, entrainant l’ire de Mignoni.

Pierre MignoniIcon Sport

Un travail foncier pour retrouver un second souffle

Le LOU se raccroche au positif et s’est réfugié dans le travail, avec souvent du rab. Sans rechigner, "les mecs sont motivés et ne se plaignent pas", malgré la fatigue accumulée essentiellement devant. Le physique est au cœur des séances tandis que certains cadres (Ivaldi, Puricelli, Gill) ont ou vont bénéficier de repos. Mais la pression reste la même malgré cet intermède européen car "si nous ne gagnons pas ce week-end, il sera dur de faire un résultat à Montpellier", avoue le Barbarian qui sera remplaçant samedi soir.

" C’est mieux que cela arrive maintenant. Nous avons le temps de réagir (Lambey) "

Un passage difficile et la capacité à s’en sortir sont des incontournables mais à ce niveau, c’est nouveau pour Lyon qui sait que de sa capacité à se relever découleront ses ambitions. Felix Lambey insiste sur le fait que "Pierre Mignoni et le staff ont fait en sorte que nous restions calmes. Peut-être qu’inconsciemment, nous nous sommes vus un peu beaux quand même… C’est mieux que cela arrive maintenant. Nous avons le temps de réagir."

Chose est sûre, cela va progresser les plus jeunes, à commencer par le deuxième ligne qui reconnaît que "les mecs d’expérience savaient. Peut-être que les jeunes, naïvement, nous nous sommes crus arrivés. Alors il n’y a pas de solution miracle, il faut que nos leaders et notre capitaine arrivent à tirer le groupe vers le haut avec du positif. Il y en a eu sur le dernier match. Il ne faut pas tomber dans la déprime et s’engueuler mais ce n’est pas le cas."