Hanson prolonge à Gloucester

International australien (29 ans, 12 sélections), James Hanson avait rejoint Gloucester en septembre dernier dans le cadre d'un contrat à court terme : il était prévu que le talonneur retrouve son équipe des Melbourne Rebels avant le début du Super Rugby édition 2018.

Auteur de sept apparitions sous le maillot des Cherry and Whites (pour quatre titularisations), le joueur n'a cessé d'impressionner jusqu'à ce jour, convaincant le club anglais de l’enrôler pour une longue durée. Une satisfaction personnelle pour le joueur qui apprécie son expérience anglaise : "J'ai aimé chaque minute passée ici, avec cette superbe bande de gars qui m'a parfaitement accueilli. Jouer devant les fans de Gloucester fut incroyable. Ils sont tellement passionnés et ont été formidables avec moi. J'ai une grande confiance dans le staff et attend sereinement le reste de la saison. J'étais censé retourner en Australie à la fin de l'année mais Gloucester m'a fait part de son envie de me prolonger. Je suis reconnaissant envers les Rebels d'avoir fait preuve de professionnalisme. Jouer devant les fans de Gloucester fut incroyable."

Une prolongation qui fait également le bonheur de David Humphreys, entraîneur des Cherry and Whites, lequel s'est déclaré à la fois "ravi que James ait accepté de prolonger avec nous et reconnaissant envers les Rebels pour avoir accepté de libérer le joueur de son contrat actuel, en Australie. Initialement, le plan était de profiter des services de James pour trois mois, afin de couvrir l'absence de Motu Matu'u (lequel était avec les Samoa; en novembre). Cependant, fort d'une superbe éthique de travail et d'un style de jeu des plus dynamiques, il a fait forte impression en peu de temps et nous avons pensé qu'il apporterait de la profondeur à notre groupe".