Gloucester humilie les Zebre

Plus de soixante points concédés, onze essais encaissés...les Italiens des Zebre n'étaient pas à la fête ce samedi. Ils s'inclinent sur le score de 69 à 12, subissant la deuxième défaite la plus large , lors de ce Challenge Cup édition 2017/2018. Pour rappel, Édimbourg avait passé 73 points aux Russes de Krasny Yar en encaissant quatorze points, le 21 octobre dernier.

Dans une équipe qui marchait sur l'eau et n'a cessé d'avancer tout au long du match, les ailiers se sont régalés : Halaifonua a notamment inscrit un doublé (8e et 16e). La palme d'or revient, tout de même, au second ailier en la personne de Thorley lequel peut se vanter d'avoir inscrit un retentissant quadruplé (12e, 43e, 56e, 76e). Auteurs de deux essais en fin de match (71e et 84e); respectivement par Bordoli et Bernabo, les Italiens n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre dans cette poule 3.