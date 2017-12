Frédéric Michalak, président-joueur ?

Blagnac rugby vise le poule élite de Fédérale 1 et pourrait recevoir un renfort de choix. Le 11 décembre dernier, son actionnaire majoritaire Frédéric Michalak a laissé planer le suspense. Sur son tweet, il donne rendez-vous pour dévoiler quel sera son avenir.

" Il est temps que je vous annonce si je continue ou pas ma carrière. Rendez-vous le 18 décembre, suivi du hastag #gdugaz. "

Tout semble ouvert, retraite sportive, ultime saison au LOU, club où il semble connaître une nouvelle jeunesse au vu de ses prestations sportives ou encore, comme cela se murmure depuis quelques jours dans la Ville Rose, un "transfert" dans son club, Blagnac, pour y être président-joueur comme avant lui l’avait fait Franck Mesnel avec le Racing Club de France en 2000-2001 à près de 40 ans.

Franck Mesnel, c'est 56 sélections avec le XV de FranceIcon Sport

Michalak, qui est également l’un des ambassadeurs de France 2023, a investi avec un ami Benoit Trey, il y a un peu plus d’un an au Blagnac Rugby en y devenant l’actionnaire majoritaire. L’objectif est d’installer le club de la banlieue toulousaine aux portes du rugby professionnel, et plus si affinités. Pour cela le duo de dirigeant compte déposer à la FFR une demande d’accession à la poule élite de Fédérale 1 au printemps prochain.

Nul doute qu’avec un renfort sportif de cette envergure, le Blagnac Rugby enverrait un signe fort au niveau de ses ambitions.