Le tableau des quarts de finale de Challenge Cup 2016/2017

Ce week-end, les trois formations tricolores qui visaient une qualification ont assuré. Et La Rochelle, Brive et le Stade français prendront bien part aux quarts de finale de Challenge Cup en avril. Mais par contre, aucun d'entre eux n'aura l'avantage du terrain...

Le Stade rochelais, brillant durant toute cette phase de poules (5 victoires), a finalement échoué à un tout petit point de Gloucester (24 contre 25) dans la poule 1. Les Maritimes terminent ainsi meilleurs deuxièmes et iront défier Édimbourg en Écosse.

Levani Botia (La Rochelle) face à Gloucester - 8 décembre 2016Icon Sport

Le Stade français (4 succès) a lui remporté son pari en battant les Harlequins pour ravir aux Anglais la deuxième place de la poule 5 et s'offrir le dernier ticket pour les quarts avec 20 unités. Un gros défi attend les Parisiens au pays de Galles, chez des Ospreys invaincus (30 points sur 30 possibles en poule).

Enfin, Brive a survolé la poule 3 (5 victoires) pour se qualifier. Mais malheureusement pour lui, le CAB - avec 23 points - ne fait pas partie des 4 meilleurs premiers et devra donc voyager à Bath (23 points également mais un meilleur goal average général).

Benjamin Lapeyre (Brive) - décembre 2016AFP

Le tableau des quarts de finale

Ospreys (1) - Stade français (8)

Bath (4) - Brive (5)

Édimbourg (3) - La Rochelle (6)

Gloucester (2) - Cardiff (7)

Règlement pour les demi-finales

Demi-finale 1 (vainqueur 1-8 / vainqueur 4-5)

Si les clubs classés 1 et 4 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 1 jouera à domicile.

Si les clubs classés 1 et 5 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 5 jouera à domicile.

Si les clubs classés 8 et 4 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 8 jouera à domicile.

Si les clubs classés 8 et 5 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 5 jouera à domicile.

Demi-finale 2 (vainqueur 2-7 / vainqueur 3-6)

Si les clubs classés 3 et 2 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 2 jouera à domicile.

Si les clubs classés 3 et 7 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 7 jouera à domicile.

Si les clubs classés 6 et 2 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 6 jouera à domicile.

Si les clubs classés 6 et 7 remportent chacun leur quart de finale, alors le club classé 6 jouera à domicile.