COUPE D'EUROPE - Le tirage au sort des poules de la Challenge Cup 2017/2018

Les poules de la Challenge Cup 2017-2018 ont été tirées au sort ce jeudi après-midi à Neuchâtel (Suisse). Une particularité : on ne note aucune réelle "poule de la mort" et les clubs français ont toutes leurs chances de participer aux phases finales.

Toulouse favori pour la qualification ?

Pour l'UBB, il faudra se sortir d'une poule 1 assez faible mais où il faudra voyager. D'abord dans le nord du Royaume-Uni, du côté de Newcastle (8e de Premiership la saison dernière), avant d'aller au pays de Galles à Newport (11e du dernier Pro 12). Le déplacement le plus contraignant sera au coeur de la Russie, à Krasnoïarsk où les 2 clubs de la ville sont qualifiés en Challenge Cup. Les Bordelo-Béglais affronteront celui d'Enisey-STM. La saison dernière, le club russe avait fait tomber sur sa pelouse Worcester et... Newport, qu'ils retrouveront donc cette saison.

Dans la poule 2, un nom habituellement réservé à la grande Coupe d'Europe apparaît : celui du Stade toulousain. Pour la première fois de son histoire, le club français le plus titré affrontera Cardiff (7e du Pro 12), Sale (10e de Premiership) et Lyon. Un groupe à la portée des Rouge et Noir qui apparaissent comme les favoris pour la première place.

Le promu Agen a hérité du dernier finaliste de la Challenge Cup, Gloucester, qui semble promis à la qualification dans la poule 3. A moins que Pau ne soit en mesure de rivaliser avec les Anglais. Le groupe est complété par les italiens des Zèbres de Parme.

Le Stade français ira en Russie

De son côté, le champion en titre, le Stade français, jouera, comme la saison dernière en poule, les Écossais d'Edimbourg. Le promu anglais London Irish et l'autre club russe de Krasnoïarsk, le Krasny Yar, complètent le groupe. Les Parisiens peuvent donc légitiment prétendre à la qualification en quart de finales.

Enfin, la poule 5 est composée des deux derniers clubs français engagés dans cette compétition, Brive et Oyonnax. Ils seront confrontés aux Anglais de Worcester (avant-dernier de Premiership) et aux Irlandais du Connacht (8e de Pro 12). La province irlandaise semble avoir une longueur d'avance pour terminer en tête de la poule.

Les poules de la Challenge Cup 2017 - 2018 :

Poule 1 : Newcastle, Newport, Bordeaux-Bègles, Krasnoïarsk (Enisei-STM)

Poule 2 : Cardiff, Sale, Lyon, Toulouse

Poule 3 : Gloucester, Pau, Parme, Agen

Poule 4 : Stade français, Édimbourg, London Irish, Krasnoïarsk (Krasny Yar)

Poule 5 : Brive, Connacht, Worcester, Oyonnax