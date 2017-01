CHALLENGE CUP - Lyon : Fracture du péroné pour Romain Loursac

"C’est le point noir du match" , regrettait Pierre Mignoni après la rencontre, qui était la première dans le Matmut Stadium de Gerland. Sorti sur une civière à la 52e minute, l’ouvreur Romain Loursac souffre du péroné de la jambe gauche et doit passer des examens ce lundi. "On espère que ça ne veut pas dire fin de saison" , et par conséquent fin de carrière, a rajouté l’entraineur au sujet de son joueur, qui avait prévu de raccrocher les crampons à la fin de cet exercice. L’inquiétude était de mise au coup de sifflet final.

Un joker médical à l’ouverture ?

L’hypothèse d’un joker médical se pose forcément alors que Frédéric Michalak (ischio-jambiers) est incertain pour la réception du Racing le 28 janvier. La saison de Jacques-Louis Potgieter (cheville) est probablement terminée et il ne reste donc que Mike Harris comme unique ouvreur dans l’effectif car Michalak est utilité aux deux postes de la charnière.