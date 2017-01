Challenge Cup - La Rochelle doit assurer, Brive et le Stade français ne pas se trouer

Poule 1 : La Rochelle vise le bonus et compte sur Bayonne

Deuxièmes à un point derrière Gloucester, La Rochelle va maintenant clore la phase de poule en recevant Trévise. Face aux Italiens, le bonus offensif est obligatoire pour espérer recevoir le quart de finale à la maison. Mais les Rochelais ne seront malheureusement pas totalement maîtres de leur destin.

En effet, pour espérer accueillir les quarts, il faudra compter sur une victoire sans bonus de Gloucester qui reçoit Bayonne. Si les Basques parviennent à priver les Anglais d'un succès à 5 points alors ils placeront leurs compatriotes dans les meilleures dispositions pour la suite du Challenge. En effet, La Rochelle se retrouverait à égalité avec Gloucester, mais les Maritimes étant supérieurs au goal-average particulier, ils s'empareraient alors de la première place de la poule.

Brock James (La Rochelle) AFP

Poule 2 : C'est terminé pour Lyon et Grenoble

Ce match entre Lyon et Grenoble va compter pour du beurre. Les deux clubs sont déjà éliminés. Lyon, en ayant perdu lourdement au pays de Galles 47-7 contre les Ospreys, ne peut plus viser l'une des trois places de meilleurs deuxièmes. Et Grenoble malgré sa victoire contre Newcastle (31-27), est bon dernier de la poule 2. La série de deux défaites consécutives enregistrée par les Lyonnais a fini de miner un début de compétition poussif. Pour le FCG, le réveil fut trop tardif.

Pierre Mignoni - LyonIcon Sport

Poule 3 : Un 1/8e de finale pour Brive

Premiers de poule avec 18 points, les Brivistes ont besoin d'assurer leur qualification. Et c'est un véritable huitième de finale qui s'offrent à eux avec la venue de Newport, deuxième du groupe et qui peut se qualifier. Pour cela, les Gallois devront s'imposer par 4 points terrain de plus. Le cas d'égalité serait alors favorable aux Dragons. Le CAB a son destin en mains et ne devra pas passer à côté de son match.

Pour ce qui est du quart de finale à domicile, Brive doit d'abord gagner. Et compter sur plusieurs scénarii favorables. A l'heure actuelle, le CAB n'est pas dans la meilleure des positions pour cela.

Guillaume Ribes, le talonneur de BriveIcon Sport

Poule 4 : Pau pour partir la tête haute et embêter les Anglais

Pau est bon dernier de la poule 4. Malgré des signes d'amélioration face à Cardiff la semaine dernière, les Béarnais ont chuté dans les derniers instants (21-22). La Section paloise ne compte donc aucune victoire au compteur à la veille de la dernière journée de la phase régulière.

Et ce week-end, les Vert et Blanc vont se déplacer chez le premier, Bath. Les Anglais, engagés dans une lutte à distance avec Brive pour accueillir les quarts, ne vont pas faire de cadeau aux Palois, en tentant d'enfiler le plus de points pour avoir un goal-average favorable. Malgré son statut, Pau a deux missions : sauver l'honneur et embêter les Anglais le plus possible.

Thierry Lacrampe - PauIcon Sport

Poule 5 : Le Stade français doit assurer à domicile

En attendant la décision concernant le match face aux Roumains de Timisoara, reporté pour terrain impraticable (probable victoire sur tapis vert des Parisiens), le Stade français doit assurer face aux vice tenants du titre. D'autant que les Harlequins vont venir dans la capitale avec des intentions après leur défaite surprise à la maison contre Edimbourg (18-23). Mais Paris doit y croire, une des trois places de meilleurs deuxièmes est dans les cordes des hommes de Gonzalo Quesada.