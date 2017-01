CHALLENGE CUP - Brive, La Rochelle, Grenoble, Shingler... Le débrief de la 5e journée

La bonne affaire : néant...

Avec sa victoire décrochée dans les dernières secondes contre Worcester (17-14), les Brivistes n'ont pas réalisé la meilleure affaire de cette 5e journée. Certes, le succès est au rendez-vous pour la 4e fois consécutive en Challenge Cup mais la possibilité d'un quart de finale à la maison reste infime. Eux aussi leaders de poule, Edimbourg (19 points), les Ospreys (20 points) et Gloucester (20 points) totalisent plus de points au classement que Brive (18 points) désormais engagé dans une lutte à distance avec Bath (18 points). Seulement, lors de la dernière journée, les Corréziens recevront Newport, deuxième de la poule 3, alors que Bath accueillera Pau, bon dernier de la poule 4, et visera à coup sûr la victoire à 5 points. Au final pour les Brivistes, tout sera une affaire de bonus. Et c'est bien dommage de ne pas l'avoir pris face à Worcester.

Gaëtan Germain, l'arrière de BriveIcon Sport

La déception : La Rochelle

Oui, c'est peut-être un poil sévère car le club maritime s'est imposé ce week-end. Mais la situation de Brive, La Rochelle pourrait y être également confrontée après avoir gagné sans le bonus offensif à Bayonne (14-24). Dès lors, les Maritimes ont glissé à la 2e place de leur poule, derrière Gloucester, et n'ont plus les cartes en main afin de décrocher leur quart de finale à domicile. Il devront mettre le paquet contre Trévise tout en espérant que Bayonne ne laisse pas les Cherries and Whites s'imposer avec le bonus offensif. Car le cas d'égalité entre La Rochelle et Gloucester est favorable aux Maritimes.

Pierre Aguillon (La Rochelle)Icon Sport

Le joueur : Steven Shingler (Cardiff Blues)

L'ouvreur gallois de Cardiff a signé 17 des 22 points marqués par son équipe lors de la victoire face à Pau (21-22). Un 100 % face aux poteaux symbolisé par une pénalité réussie dans les ultimes secondes de la partie qui a crucifié de valeureux Palois. Ce succès permet aussi aux Bleus de rester en course pour une qualification en quart de finale.

La stat : 1

Face à Newcastle, les Grenoblois ont décroché leur première victoire de la compétition. Un succès 31-27 qui s'est dessiné dans les derniers instants de la rencontre, puisqu'après un incroyable retour au score des Anglais, les Isérois se sont arrachés pour envoyer Fabrice Estebanez aplatir l'essai de la victoire et du bonus offensif.

Tous les résultats :

Poule 1

Bayonne - La Rochelle : 14-24

Trévise - Gloucester : 0-41

Poule 2

Grenoble - Newcastle : 31-27

Ospreys - Lyon : 47-7

Fabrice Estebanez (Grenoble) Icon Sport

Poule 3

Brive - Worcester : 17-14

Newport - Enisey : 34-10

Poule 4

Pau-Cardiff : 21-22

Bristol - Bath : 22-57

Poule 5

Timisoara - Stade français : Reporté

Harlequins - Edimbourg : 18-23