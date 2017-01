CHALLENGE CUP - 5e journée : La Rochelle et Brive foncent vers les quarts, Paris et Lyon ont espoir

Poule 1 : La Rochelle, objectif 5 points

C'est un duel franco-français qui va se dérouler ce jeudi à 20h45 sur la pelouse du stade Jean-Dauger. Derniers de poule avec 1 point, les Bayonnais reçoivent La Rochelle, 1er au coude à coude avec Gloucester. Pour les Maritimes, le calcul est simple, il faut repartir du Pays basque avec le bonus offensif pour être sûrs de rester leader de la poule et d'avoir les cartes en mains lors de la dernière journée. Gloucester, lui, cherchera à faire le plein à Trevise.

Kévin Gourdon (La Rochelle) - octobre 2016Icon Sport

Poule 2 : Ça s'annonce compliqué pour Lyon

Si pour Grenoble l'aventure européenne est terminée, il faudra tout de même recevoir Newcastle ce vendredi à 19 h. Un match que les Lyonnais surveilleront du coin de l’œil avant de se déplacer au pays de Galles affronter les Ospreys, dimanche à 16h. Et pour cause, côte à côte au classement, le Lou se doit de distancer les Anglais pour espérer viser l'une des trois places de meilleur deuxième qui offrirait la qualification. Seulement en allant à Swansea, la tâche s'annonce ardue contre une équipe toujours invaincue et qui domine facilement la poule.

Baptiste Couilloud (Lyon)Icon Sport

Poule 3 : Brive ne doit pas se saborder

Pour Brive, ça sent plutôt bon. Les Corréziens, premiers avec 14 points, sont situés confortablement à la première place. Et ce samedi à 21 h au stade Amédée-Domenech, les hommes de Nicolas Godignon peuvent acter leur accession en quart de finale en battant Worcester. Un match à la portée du CAB face à des Anglais derniers et contre lesquels Brive avait gagné à l’extérieur 24-25 lors de la deuxième journée.

Guillaume Ribes (Brive) - décembre 2016Icon Sport

Poule 4 : Pau pour sauver l'honneur

Derniers avec 1 point, les Palois n'ont plus d'espoirs de qualification. Désormais ils jouent pour l'honneur. Un honneur qu'il va falloir sauver en essayant de ne pas terminer la campagne européenne bredouille. Et la meilleure chance de débloquer le compteur des Béarnais se présente ce samedi à 18h30 avec la venue des Cardiff Blues. Pour leur dernier match à domicile de la compétition, les hommes de Simon Mannix affronteront certainement une solide équipe galloise, qui se bat pour la première place avec Bath. Pau sera l'arbitre de ce duel à distance.

Steffon Armitage - PauIcon Sport

Poule 5 : Paris doit éviter le coup de froid

Comme pour Lyon, le Stade français n'a plus totalement son destin en mains. Mais une chose est sûre, il ne faudra pas repartir sans bonus offensif du déplacement en Roumanie de ce wee-kend. Le blizzard, la neige et des températures frôlant les -10 degrés sont attendues à Timisoara. Contre les Saracens "locaux", les Parisiens ne devront pas rester transis de froid pour mettre toutes les chances de leur côté et garder un espoir de qualification.