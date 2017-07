Le Pro 12 confirme des discussions "avancées" avec les Cheetahs et les Southern Kings

"Au vu de l'imminence du début de la saison 2017-2018, une décision sur cette expansion potentielle sera confirmée dès que possible" , écrit le Pro 12 sur son site. Cheetahs et Southern Kings ont été évincés du Super Rugby le 7 juillet, alors que la Sanzaar, l'organisme qui gère la compétition, avait annoncé en avril dernier que la compétition serait ramenée de 18 à 15 équipes en 2018. Le Pro 12 (anciennement Ligue celtique) regroupe des équipes irlandaises, galloises, italiennes et écossaises.