Intégration des Cheetahs et des Southern Kings, changement de format : le Pro14 est officialisé !

Le Pro12, championnat regroupant des équipes galloises, irlandaises, écossaises et italiennes, va subir une grosse révolution. Ce mardi, ses organisateurs ont confirmé l'intégration de deux équipes sud-africaines, les Cheetahs et les Southern Kings, récemment évincées du Super Rugby, le championnat de l'hémisphère Sud.

Deux conférences mises en place

Le passage à 14 équipes va notamment amener un changement de format pour la compétition puisque désormais, il y aura deux conférences. Dans chacune d'entre elles, on retrouvera 2 Gallois, 2 Irlandais, 1 Ecossais, 1 Italien et 1 Sud-Africain. Ceux-ci ont été répartis en fonction de leur classement durant la saison précédente. Et chaque saison, la répartition des équipes sera refaite en fonction des classements de l'année précédente.

Ainsi, dans la conférence A, les Ospreys batailleront face à Cardiff, au Munster, au Connacht, à Glasgow, aux Zebre et aux Cheetahs. Dans la seconde poule, Llanelli sera opposé aux Dragons, au Leinster, à l'Ulster, à Edimbourg, à Trevise et aux Southern Kings. Au sein de chaque conférence, les formations disputeront 12 matches entre elles sous forme de match aller et retour.

Une phase finale avec 6 qualifiés

Puis, elles affronteront chacune des équipes de l'autre conférence une seule fois, à domicile ou à l'extérieur selon les cas (soit 7 matches). A cela, il faudra rajouter deux "derbys" supplémentaires face aux représentants du même pays (par exemple, face aux Ospreys et à Cardiff pour Llanelli). Donc, au total, tout le monde disputera 21 rencontres durant la phase régulière. Pour les phases finales, seuls les 3 premiers de chaque conférence seront qualifiés.

Les premiers iront directement en demi-finale alors que les 2e et 3e de chaque poule s'affronteront en quart de finale. Les équipes sud-africaines n'étant pas éligibles pour les Coupes d'Europe, elles exclues du classement au moment de déterminer les qualifiés pour la Champions Cup et la Challenge Cup. Ainsi, les trois meilleures formations de chaque conférence et le meilleur quatrième iront jouer la "grande" Coupe d'Europe.

Conférence A

Munster (IRFU)

Ospreys (WRU)

Glasgow Warriors (SRU)

Cardiff Blues (WRU)

Connacht (IRFU)

Zebre Rugby Club (FIR)

Toyota Cheetahs (SA Rugby)